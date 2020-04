"No tenemos que hablar nada ni publicar nada": denuncian amenazas contra personal de Salud para mantener silencio sobre situación

Los trabajadores de Salud se encuentran amenazados para mantener silencio en cuanto a la situación que se vive en el Hospital Nacional General de Neumología Doctor José Antonio Saldaña tras ser elegido como el primer centro de atención para personas contagiadas con covid-19, denunció, de manera anónima por temor, una persona que es parte del personal de dicha institución.

"Hay compañeros que han sido hasta sentados, les han prohibido hablar, hay un doctor que hasta fue destituido de su cargo, que era un jefe. Fue mandado a otro lugar. Son las formas de hacerle presión a uno para que no diga nada de lo que está pasando", contó.

Según la fuente, están recibiendo "amenazas, de que no tenemos que hablar ni publicar nada".

Un "compañero en su momento publicó que se estaba lavando uno con huacales en lugar de bidones, por eso lo sancionaron, le pusieron un escrito en su expediente. Entonces, después dotaron. Ya tenemos bidones, ya no son huacalitos. Pero en su momento sí se vivió todo esto", recordó.

De acuerdo con su relato, se están haciendo gestiones para solventar las carencias en el hospital pero tuvo que aprenderse primero de los errores.

"Los altos mandos del gabinete que están tomando las decisiones, porque esto ni siquiera depende de las autoridades del hospital, sino que estamos hablando del nivel superior, no están yendo a ver qué es lo que está pidiendo el personal, qué es lo que está pasando. Desde un escritorio no se pueden tomar las decisiones porque no se pueden conocer las necesidades", dijo.

La semana pasada, un grupo de enfermeras del Hospital Amatepec del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) denunciaron la falta de insumos de protección para atender a pacientes contagiados con covid-19 que ya están en dicho lugar. Varios trabajadores de Salud ya se encuentran en cuarentena por haber estado expuestos al virus sin la protección adecuada.

Las personas que han sido llevadas al Hospital Saldaña también han denunciado en repetidas ocasiones la falta de condiciones adecuadas en el lugar.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos Apolonio Tobar respaldo esto este martes en la Asamblea Legislativa, donde acudió a rendir un informe sobre la situación de las personas en cuarentena bajo custodia del Gobierno.

Expuso como principales irregularidades en los centros de contención el decomiso de teléfonos, falta de información y de condiciones sanitarias así como de pruebas para confirmar o descartar la presencia de covid-19.

#CSaludAL El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos expone que la falta de información, las condiciones sanitarias y el decomiso de dispositivos de comunicación son algunas irregularidades que se presentan en los centros de contención. pic.twitter.com/PoSm1ihslw — Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) April 14, 2020

Hasta este martes se han detectado en El Salvador 149 personas contagiadas con covid-19. Seis de esas personas fallecieron. Otros 25 se han recuperado y 118 tienen el virus "activo".

Por otra parte, hay 4,287 personas en "cuarentena controlada" por el Gobierno. Por medio de denuncias se ha conocido que han ocurrido fallecimientos en centros de cuarentena supuestamente por razones diferentes al covid-19; sin embargo, se desconoce cuál es la cifra total de fallecidos y las causas, pues el Gobierno mantiene silencio al respecto. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga uno de estos decesos, luego que la familia por su desesperación ante el hermetismo y falta de información, difundiera su caso ante los medios de comunicación y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El Gobierno se defendió diciendo que el caso había sido usado para sacar "raja política".