“No tengo entre ceja y ceja (ser presidente), no es una enfermedad”, canciller Martínez

Hugo Martínez dice que desconoce si el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, será el candidato presidencial, pero asegura que él apoyará cualquier decisión del partido, porque no está dispuesto a ser un "cisma". Dice que agradece las muestras de apoyo, pero de no llegar a ser el candidato, "no pasa nada".