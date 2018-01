No tengo la potestad para ir a ver cada gremial”

Tharsis López conversó a inicios de enero con LA PRENSA GRÁFICA sobre la polémica desatada tras la elección de Gregorio Sánchez Trejo como director propietario de la SIGET por el sector privado.

ANEP hizo muchos señalamientos sobre el proceso de elección que llevó a cabo el MINEC. ¿Ustedes notaron que en algunas de las asociaciones que participaron se habían constituido en septiembre, sus estatutos fueron publicados en octubre y el proceso de elección fue en noviembre?

Después de haber hecho la primera convocatoria, recibimos notificación de la secretaría jurídica de que estaba mal elaborada, ya que no se estaba tomando en cuenta el acuerdo derogado por la Sala de lo Constitucional en donde (el representante del sector privado) no iba a ser nombrado por el señor presidente, sino que iba a ser elección de los privados. Se pasó a la segunda convocatoria. Una de las falencias históricas que ha tenido esto es que no había un reglamento para la elección. Empezamos a crear ciertos requisitos para formarlo. Hicimos la segunda convocatoria, lastimosamente no estaban entregando los finiquitos de la Corte de Cuentas al no haber presidente. Ahí es donde se decidió esperar que hubiera una elección de la presidencia. En ese ínterin, vino el señor presidente e hizo un reglamento de parte del Órgano Ejecutivo ya poniendo las condiciones. Al Ministerio de Economía se le decía cuáles iban ser los requisitos para las asociaciones o gremiales como para los candidatos. En las gremiales, lo único que se nos pide es verificar en Gobernación las que estén vigentes y debidamente inscritas, y nos mandaron el listado.

El acuerdo del MINEC para participar es del 13 de octubre, y para el 13 de noviembre hay una carta del director de Asuntos Jurídicos del MINEC en donde expresa a la directora del Registro de Fundaciones y Asociaciones que no aparecen ciertas asociaciones (en el listado que originalmente se envío). Entre todas las que aparecen están las que son cuestionadas...

Lo que nos compete era pedir la información de cuáles están legalmente inscritas. Ahora, ya si fueron inscritas en cinco días o 10 días o si están conformadas por dos personas o 10 personas eso no es de ley; o sea, mi acuerdo dice vaya a pedirle la documentación a Gobernación de que estén debidamente inscritas.

En la parte de revisar las asociaciones, ¿ustedes sienten que se hizo bien?

Claro, a mí me tocaba pedirle a Gobernación el listado de las gremiales y que estuvieran vigentes. Yo no tengo ni los archivos y el reglamento no me la potestad para ir a ver cada una de las gremiales. No puedo y tampoco puedo poner criterios de que si una gremial conformada por cinco personas es gremial o no, porque tenemos gremiales pequeñas. Para eso está Gobernación, mi papel era que cumplieran con todo lo que se les estaba pidiendo.