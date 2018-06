"No tienen registros de nada", se excusa Funes, sobre listado de acusaciones en su contra

El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, quien tiene una orden de captura vigente, dijo hoy por medio de Twitter que la Fiscalía General de la República (FGR) "solo ha hecho incriminaciones sin presentar una tan sola prueba" en su contra, refiriéndose a los datos expuestos por la institución en una extensa y detallada conferencia de prensa.

La reacción de Funes ocurrió poco después de las 2:30 de la tarde con una serie de tuits en los que argumenta no la Fiscalía no tiene registros de nada y asegura que hay incoherencias en los datos.

Entre las acusaciones que la Fiscalía hace contra el expresidente Funes se encuentra el lavado de más de $10 millones.

El exmandatario, quien gobernó bajo la bandera del FMLN entre 2009 y 2014, dijo sobre los testaferros (prestanombres) que estos tampoco han sido "demostrados" por la Fiscalía, así como los "destinos ilícitos de fondos de CAPRES (Casa Presidencial)". "No tienen registros de nada", aseguró.

La Fiscalía expuso hoy que en la cuenta de Gastos Reservados de la Presidencia solo quedaron $0.68 al fin de la gestión de Funes y que $292 millones se cobraron en efectivo desde el Banco Hipotecario.

En total, la Fiscalía señala que fueron más de $350 millones los fondos desviados por parte del expresidente desde los gastos reservados de la Presidencia durante sus cinco años de mandato.

Respecto a los viajes 369 viajes de placer, en los que la Fiscalía asegura gastó más de $4.5 millones, Funes también lo negó. "Acabo de escuchar que la FGR dice que realicé 365 viajes de placer con mi familia. Eso significa que en 5 años de la Presidencia viajé en promedio cada 5 días. Entonces no goberné ni estuve en el país porque cada 5 días tenía que estar fuera. Todo eso es una ridiculez!!!".

Además, la Fiscalía dijo que la compañera de vida de Funes, Ada Mitchell Sigüenza, cobraba un salario de $10 mil mensuales provenientes de fondos públicos, por ser la gerente de su empresa privada Latin American Spa.

"En la investigación hemos demostrado que el SPA de Ada Michelle Guzmán, fue constituido con fondos públicos. Y el sueldo de 10,000 dólares, que tenía por ser gerente de ese Spa privado, también salía de la partida de Gastos Reservados del Estado". pic.twitter.com/CYzkE9XKKI — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) June 8, 2018

Funes alegó hoy que no lo pueden relacionar con el SPA porque no era suyo. "No existe ningún registro de que ese negocio sea mío. La única vinculación que establece la FGR es que Michelle Guzmán fue la gerente del negocio. Y eso me hace dueño de la propiedad?", dijo.

Tanto Funes como Guzmán se encuentran asilados en Nicaragua.