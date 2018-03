No tomaron en cuenta evaluaciones para entrega de escalafón

Lee también

La ministra de Salud, Violeta Menjívar, confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que para la entrega del “escalafón equitativo” –como ella lo llama– a la repartición de los $15 millones que destinó la Asamblea Legislativa en concepto de escalafón a empleados del Ministerio de Salud (MINSAL) que ganen menos de $2,000 no se tomaron en cuenta las evaluaciones que hace la institución para el incremento salarial conforme a la ley.“Estamos distribuyéndolos de tal manera que tengan un porcentaje mayor los que ganan menos, los que ganan hasta $1,000, y tengan un porcentaje menor los que ganan arriba de $1,000”.La titular aclaró por qué este año no se había tomado en cuenta la evaluación que hacen todos los años: “Fíjese que este año no van, no se pueden; porque si aplicamos las evaluaciones y si aplicamos el puntaje del desempeño y la antigüedad, no nos alcanzan los fondos. Pero debo decir: así como va a quedar, todavía el Ministerio de Salud queda muy por arriba de los incrementos salariales de todo el Estado... No es una reducción grande, sino que quedan siempre niveles altos”.Desde el miércoles, el MINSAL envió un oficio a los directores de hospitales, regiones e instituciones adscritos para la aplicación en el ministerio del decreto legislativo n.º 590 Ley del Presupuesto.En el oficio se detalla que la aplicación del escalafón a personal del MINSAL en 2017 “será aplicable a todo el personal de salud con al menos un año de laborar en el MINSAL, independientemente del resultado de su evaluación de desempeño”.La ministra detalló que los incrementos que se tendrán andan “entre el 5 % y el 4 %; eso es lo que nos da. Ahí no es una cuestión de ‘yo quiero más’, porque, simple y sencillamente, cómo aplica usted los $15 millones hasta el 93 % de nuestros trabajadores”.El documento girado a todas las direcciones, regiones e instituciones adscritas especifica que la prestación no se aplicará a los recursos que tienen más de una plaza, cuya remuneración total sume más de $2,000.El oficio n.º 2017-8300-020 dice: “No se tomará en consideración la antigüedad que se contempla en el Artículo n.º 12 de la Ley del Escalafón para el presente ejercicio fiscal. El personal con salario individual menor a $1,000.00 recibirá un incremento salarial de 5 %. Personal con salarios entre $1,000 y $2,000 recibirá incremento salarial de 4 %”.A través del comunicado que envió el MINSAL, la Unidad de Recursos Humanos deberá coordinar y verificar la correcta aplicación de los criterios anteriormente detallados mediante el requerimiento de una matriz de información sobre los cálculos del personal a beneficiar y su monto requerido.Esta información tenía que haber sido entregada a más tardar ayer y ser certificada por cada director, jefe de Recursos Humanos y jefe UFI respectivamente. El documento fue firmado por la ministra de Salud.Esta semana los sindicatos de Salud dijeron que no están de acuerdo con la aprobación del presupuesto y que en él se destinaran $15 millones para escalafón.Los agremiados dijeron que esperarían la publicación de la ley del presupuesto en el Diario Oficial para interponer una demanda de inconstitucionalidad.Ante esto, Menjívar fue clara en decir que, de llegar a darse esta situación, “a mí como ministra me meterían en un lío, porque, ¿entonces cuándo vamos a empezar a aplicar el escalafón?”Esta semana también se confirmó, por parte del Colegio Médico, la renuncia de 17 médicos que tienen jefaturas en el Hospital Nacional de la Mujer (antiguo Maternidad), por no entrar en escalafón y tener muchas cargas de trabajo. La ministra ya había negado este hecho.