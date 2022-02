No vacunados están en la zona rural y son jóvenes

Una encuesta realizada por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) reveló que la mayoría de las personas que aún no se han vacunado contra el covid-19 residen en la zona rural y son jóvenes de 18 a 29 años.

El Centro de Estudios de Opinión Pública de FUNDAUNGO presentó ayer los resultados de una encuesta realizado a nivel nacional para conocer las valoraciones de los ciudadanos sobre las medidas de contención de covid-19 y el proceso de vacunación.

La encuesta se realizó entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021, con una muestra de 1,500 personas residentes en el país que respondieron un cuestionario principal y un subgrupo de 500 personas. Todos de 18 años o más.

Los resultados indican que el 89.5 % tiene una vacuna o más y el 10.5 % restante no se ha inmunizado. El 86.3 % tiene vacunación completa y el 23.7 % tiene, además de las dos dosis, la vacuna de refuerzo.

Sin embargo, la cobertura de la vacuna es más alta en las áreas urbanas, para personas mayores de 65 años y para la población con estudios superiores. En cambio, el 13.5 % de la población rural no se ha vacunado, frente al 8.8 % de la zona urbana. Tampoco se ha vacunado el 14.5 % de las personas entre 18 y 29 años, mientras que en otros grupos de edad esa proporción es menor: 10 % en los de 30 a 64 años y 4.4% de 65 años o más.

Estos datos "nos dan luz de por dónde deberíamos ir cubriendo ese déficit de vacunación. Hacer más esfuerzos en el área rural y hacia jóvenes", dijo el coordinador del centro de estudios, Manuel Delgado.

La encuesta de FUNDAUNGO señala que las preocupaciones sobre la seguridad de la vacuna son mayores precisamente en la zona rural y entre los jóvenes. Aunque el 77 % de los encuestados dice estar muy o algo de acuerdo con que las vacunas son seguras, el 23.3 % en la zona rural piensa que son muy o algo inseguras, así como el 20.1 % de los jóvenes, el 21.2 % de los adultos de 30 a 64 años y el 20.8 % de las personas con estudios de secundaria.

Desinformación y percepciones negativas

El director ejecutivo de FUNDAUNGO, Ricardo Córdova, destacó que la encuesta también muestra que "un poco menos de la mitad" de los no vacunados citan razones relacionadas con la desinformación o percepciones negativas para no inmunizarse, por lo que sugirió a las autoridades realizar campañas para incrementar la confianza en la vacunación.

El 45.9 % de los no vacunados tiene valoraciones negativas de la inmunización. El 11.4 %, por ejemplo, considera que la vacuna no es necesaria, el 10.1 % dice estar preocupado por la seguridad de la vacuna y al 2.9 % le preocupa que no sea efectiva. Al 7.4 % le preocupa los efectos secundarios, el 6.1 % dice no confiar en las vacunas que el gobierno está aplicando, el 4 % cita razones religiosas y otro porcentaje igual no tiene interés en vacunarse.

Además, del porcentaje que no se ha vacunado, el 26.1 % cita factores relacionados con la salud, como embarazo o lactancia. El 15.4 % reporta problemas para programar la cita, de horarios o de acceso, mientras que el 5.7 % dice estar confundido con la información sobre el covid-19, dice que ya se ha contagiado con la enfermedad o cree que el virus no existe en su localidad.

FUNDAUNGO también exploró con los no vacunados su disposición a inmunizarse contra el coronavirus. El 66 % responde que probable o definitivamente sí se vacunarán, el 24.6 % expresa que probable o definitivamente no se vacunarán, mientras que el 9.4 % aún no sabe qué decisión tomar.

Entre los que probable o definitivamente no se vacunarán, de nuevo predominaron razones relacionadas con las percepciones negativas o desinformación.

El proceso de vacunación en El Salvador está por cumplir un año, el próximo 17 de febrero, pero se ha estancado. Tomando en cuenta que, según proyecciones oficiales, hay 5,700,208 salvadoreños mayores de 6 años y hasta el 30 de enero se han colocado 4,519,678 primeras dosis, todavía hay más de 1.18 millones de personas que no han recibido ni una dosis.