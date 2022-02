“No volveré a ser alcalde por ningún instituto político”: alcalde de San José Guayabal renuncia a ARENA

Mauricio Vilanova, alcalde de San José Guayabal, anunció esta mañana que renuncia al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), intitución bajo la cual ha estado en la municipalidad mencionada durante 22 años, equivalente a siete períodos electorales, y actualmente en el octavo.

Vilanova dice que su decisión está basada en motivos personales y empresariales, sin embargo, su renuncia ocurre luego de que otros tantos integrantes de ARENA tomaron la misma decisión.

“Luego de más de dos décadas en el recorrer de la política partidaria, he tomado dos decisiones trascendentales en mi vida. La primera, comunicarles mi renuncia a Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) a partir de este día, por motivos estrictamente personales y empresariales, dejando en firme que no existe niguna motivación política. La segunda, que este será mi último período al frente de la alcaldía, el cual finaliza en 2024. A partir de entonces, no volveré a ser candidato a alcalde por ningún instituto político”, expresa Vilanova en su carta de renuncia.

La trayectoria de Vilanova en la alcaldía de San José Villanova es conocida por las acciones que ejecutó en contra de grupos delincuenciales. Esto incluso generó que pandilleros idearan un plan para asesinarlo. El alcalde en reiteradas ocasiones dijo que estaba consciente del peligro que enfrentaba, pero que no iba a cambiar su postura en contra de los grupos criminales.