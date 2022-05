"No voto en automático": Claudia Ortiz rindió cuentas

Al término de su primer año de gestión como diputada de la Asamblea Legislativa, Claudia Ortiz, de la fracción de VAMOS, rindió cuentas del uso de fondos públicos, de su participación en comisiones legislativas y de la presentación de iniciativas de ley.

"El poder no puede tener espacios en blanco, el poder necesita rendir cuentas y una rendición de cuentas no es un ejercicio de propaganda o de publicidad institucional, es explicar de cara a la ciudadanía cómo hemos utilizado los recursos que se nos han puesto a la disposición", consideró la diputada.

En ese sentido, Ortiz recordó que al inicio de la legislatura les informaron que la asignación de fondos para funcionamiento de la fracción era de $18,00 mensuales.

“Voto a favor cuando lo amerita, si se amplían derechos, si se atienden las necesidades de las personas y si hay controles serios en manejo de los fondos”.



Claudia Ortiz, Diputada de VAMOS.

"Hemos gastado en cada uno de los meses el 65 % o menos de ese monto", aseguró la diputada y explicó que con lo utilizado pagan salarios de seis personas que integran su equipo y que no incurren en gastos de movilización, telecomunicaciones ni equipo para trabajar. Además sostiene que no ha hecho ningún viaje, ninguna compra a través de la UACI y que tampoco cuenta con asignación de vehículos, vales para gasolina ni celular institucional.

La legisladora explicó porqué en ocasiones ha votado a favor, otras en contra o en abstención. "No voto en automático... Aquellas decisiones que son imposibles porque no tenemos información para decidir, voto abstención. Si las consecuencias negativas de la iniciativa con la información que hay disponible son similares a los beneficios, también voto en abstención. También voto a favor cuando lo amerita, si se amplían derechos, si se atienden las necesidades urgentes de las personas y si hay controles serios en el manejo de los fondos y en la toma de decisiones", detalló la diputada de VAMOS.

En cuanto a las iniciativas de ley que ha presentado, la legisladora puntualizó las siguientes: propuestas de reformas que representan una ampliación del Derecho de Acceso a la Información Pública, derogatoria de la Ley Bitcóin y su respectivo fideicomiso, disposiciones para gravar con el 0% de IVA a productos de primera necesidad, derogatoria de la Ley Alabi, propuesta de ley de justicia transicional para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado salvadoreño, entre otras.

En total, la diputada dice que en su primer año de gestión presentó 14 iniciativas de ley, pero lamentó que la corriente mayoritaria que hay en la Asamblea obstaculice el análisis y la aprobación de estas.

"¿Cuántas propuestas de las que hemos presentado han pasado? Cero, ninguna... No me están negando el derecho a mí, yo solo soy un canal, están negando el derecho de participación a la ciudadanía, las organizaciones, a las víctimas", dijo Ortiz, que añadió que desde el inicio de este año, las propuestas ni siquiera son enviadas a las comisiones, si no que se las quedan en Junta Directiva.