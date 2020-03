"No voy a dejar de llamar al presidente Bukele al diálogo y al entendimiento "

A poco más de un mes, después de haber asumido el cargo de presidente del COENA, Erick Salguero, afirma que el partido debe recobrar su visión de trabajo de unidad intenso y no solo interna sino como país. Por esa razón, dice, propone establecer la gran mesa nacional para poder ver los problemas de nación, estos que están en este momento y en la que no solo haya políticos sino otros actores de la sociedad.

A poco más de un mes, después de haber asumido el cargo de presidente de ARENA, tras la salida de Gustavo López Davidson, ¿cómo ve el panorama?

Yo ingresé en la misma planilla que iba Gustavo, solo que iba como vicepresidente de ideología, que es la principal razón por la que yo llego a la presidencia del COENA, porque así lo determinan los estatutos que dicen que el vicepresidente de ideología es el primero en asumir en la ausencia del presidente. Gustavo se retiró porque según dijo en un pronunciamiento tenía que responder a las demandas que le había interpuesto el Ejecutivo y en algún momento tenía que defender su honor y eso es en lo que está.

¿Cuáles eran sus expectativas al asumir el cargo?

Yo siempre he dicho que uno en la vida tiene que irse construyendo. En los primeros días hemos hecho un diagnóstico de las partes más que le tocan a la presidencia, recordando que a la ideología le ve las partes de formación y la presidencia ve más partes administrativas, más políticas y otras. Entonces teníamos que ver como una especie de inventario que teníamos, los temas a nivel nacional y eso me ha llevado las primeras dos semanas, empapándome de cosas que le corresponden a la presidencia. Porque además si hay una cosa que yo creo es que uno debe tener el cuidado para hacer intervenciones positivas y que abonen a los temas nacionales de una calidad adecuada.

¿Qué encontró en este diagnóstico?

Todo el mundo sabe que tenemos deudas, como todos los partidos políticos, aunque nosotros las tenemos reportadas en la página web, lo tenemos documentado y todo al día, y creo que somos el único partido que las mantiene así con estados de resultados, balances generales de manera pública. Encontré también un estado de deseo de trabajar en el territorio, pues nosotros tenemos una fuerza territorial de 139 alcaldes que para son una gran potencia en el partido porque son gente que verdaderamente trabaja 24 horas, siete días a la semana y 365 días al año entregadas a las necesidades de la gente y con ansiedad de trabajo, de unidad y de integrar al partido. También encontré ese deseo de trabajar en conjunto con el deseo de tener una dirección en el territorio y tener algo que motivara ese trabajo en el territorio.

Entiendo que son deudas millonarias

Sí, como en todas las campañas, pero tenga por seguro que vamos a honrarlas. Una de nuestras características es que todas nuestras deudas están reportadas en nuestra contabilidad y estas son visibles y transparentes.

¿Cómo considera que ha sido visto este cambio de dirección en el partido?

Todo cambio genera nerviosismo, igualmente lamentamos la salida de Gustavo, pero creo que en la medida que han ido avanzando los días nuestros correligionarios, nuestra gente ha ido también aceptando el cambio y uno se va asentando en el puesto. Esto es como cuando uno toma un trabajo y se sienta por primera vez, ya casi un mes después estoy sentado en el puesto y sigue trabajando.

¿Qué cambios necesita el partido?

Creo que lo que necesitamos es una visión de trabajo intenso y de unidad permanente, independientemente de lo que pase la unidad partidaria es importante y eso quiere decir que nosotros nos debemos mantener en el apoyo territorial a nuestra gente. ARENA nació cerca de la gente y ahí es que tenemos que volver y por eso es que nos vinculamos a nuestros alcaldes porque son ellos los que conocen sus necesidades y están vinculados a la gente. Yo creo que tiene que ser nuestra visión permanente y no salirnos de ahí, que nuestras políticas, leyes sean en beneficio de las personas y de las personas comunes y corrientes. Yo creo que eso es lo que debemos demostrar con hechos.

Erick Salguero, presidente de ARENA

¿Terminará el periodo por el que había sido elegido Gustavo López Davidson

Los estatutos no dicen realmente si puede haber cambio, pero usted sabe que en política todo puede pasar.

¿Cuánto le afectó a ARENA la demanda que el Ejecutivo interpuso a Gustavo López Davidson por supuesto tráfico de armas?

Yo creo que toda confrontación genera una deuda para alguien y un costo para alguien. Lógicamente si usted tiene más fuerza perjudica al otro. ¿Tuvo un costo? Sí, lo tuvo, político, lógicamente pero también en términos personales porque Gustavo por eso es que renunció porque en sus empresas también tuvo un costo.

¿Cómo va ser su relación como presidente de ARENA con el Ejecutivo, tomando en cuenta lo que sucedió con Gustavo López, a quien el presidente Bukele en un momento llegó a desconocer como representante del partido?

Desde el momento que entré he lanzado mensajes que son a la unidad partidaria y he hecho llamados al diálogo nacional que es mucho más amplio, a establecer la gran mesa nacional para poder ver los problemas de nación, estos que están en este momento y en la que no solo haya políticos, sino que involucre a todas las entidades sociales, tanques de pensamiento, organizaciones, gremiales, sindicatos, porque realmente va más allá del criterio político, que se unan colegios, universidades. En ese sentido espero que sea una relación cordial en la que exista diálogo entre el Ejecutivo y no solo con ARENA sino que con todos los partidos y sociedad civil porque el país es de todos.

¿Ha tenido contactos con el presidente Nayib Bukele?

No, a pesar de que le he hecho llamados reiterado número de veces y estoy seguro que en algún momento se va a tener que dar. Yo no voy a dejar de llamarlo al diálogo y al entendimiento y no es por lo que la gente dice que nosotros queremos cogobernar. Yo lo que creo es nadie se puede atribuir la verdad absoluta, porque esta es una verdad social, de los actores de la sociedad y en ese sentido los políticos nos convertimos en antenas de lo que la gente nos dice y nosotros tratamos de transmitir eso porque esas disconformidades de las personas se deben traducir en leyes, en políticas y en proyectos del Ejecutivo o de los partidos, pero siempre son traducidas en política. Por lo tanto mandatario y políticos siempre deben estar prestos a hablar pero sobre todo escuchar. La gente ya no quiere políticos peleando, sino que quiere políticos hablando.

¿Hablando de esos diálogos, cómo va a ser la relación de la presidencia de ARENA con la fracción legislativa del partido?

Creo que tenemos una muy buena relación no solo con la fracción legislativa, sino que también con la comisión política, con primera instancia y con todas las instituciones porque el propósito de nosotros es llevar unidad, de pensamiento y de acción porque eso es importante, mantener el clima permanente de que nosotros somos un colectivo en el que pensamos, decidimos y actuamos juntos.

¿Todo esto aún y cuando los casos de cuatro diputados que tienen expedientes abiertos en el tribunal de primera instancia no han sido concluidos casi un año después que se abrieron?

Los diputados están en proceso en primera instancia. Nosotros como partido hace algunos años se hicieron unas reformas estatuarias y funcionamos como el Estado, con división política que funciona como el órgano Legislativo, un COENA que funciona como el Ejecutivo y una primera instancia que funciona como el Judicial entonces cada uno tiene sus potestades y cada uno actúa independiente. En este momento están con medidas cautelares y a la espera de que se resuelvan sus casos.

Pero hay reclamos de parte de ellos que se les están violentando sus derechos al no haber una resolución…

Yo no opino sobre ello porque es involucrarme en una relación que tiene el tribunal de primera instancia y los diputados que están en los procesos. No puedo opinar porque no puedo adelantar criterio. Lo que puedo decir es que espero que esto se resuelva lo más pronto posible de acuerdo a los criterios establecidos.

¿Cómo se toman las críticas que los señalan más que una oposición como un obstáculo al trabajo del Ejecutivo?

Yo creo que eso hay que comenzar a definirlo, porque nosotros el año pasado, en diciembre la Asamblea terminó aprobando $6 mil millones y de ese monto el presupuesto estaba desfinanciado en $645 millones que también se aprobaron, se aprobó la primera y la segunda fase del Plan Control Territorial y luego vino la tercera fase que es en lo que se está. Si se fija usted nosotros hemos apoyado las iniciativas permanentemente. Ahora, debemos entender que las asambleas son deliberativas. La gente ha llegado a pensar que las asambleas son aritméticas, pero no, son deliberativas y ahí se pregunta y se propone al proyecto de Ejecutivo y así pasa en las democracias y por eso debemos acostumbrarnos no a una asamblea que solo vote sino que también que proponga, que pregunte y que se vea el interés en los proyectos.