“No voy a ser trofeo de nadie”: exfiscal Martínez

"Porque soy inocente me entregué a las autoridades", manifestó Luis Martínez, exfiscal General. pic.twitter.com/q0ldEnj9YO — LPGJudicial (@LPGJudicial) January 13, 2017

El exfiscal general de la República, Luis Martínez, fue presentado este viernes por la tarde en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, luego de que se girara una orden de recaptura en su contra, así como la de otros cinco acusados de fabricar pruebas para afectar a dos personas en un proceso judicial.A su llegada al Juzgado Octavo de Instrucción, Martínez dijo ser inocente y aseguró que por esa razón decidió presentarse a las autoridades. “Porque soy inocente, me entregué a las autoridades”, declaró el exfiscal de la República.El exfiscal dice haberse entregado, sin embargo, lo que se ejecutó fue una orden de recaptura girada ayer por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador.Martínez es acusado de los delitos de omisión de investigación y fraude procesal. En el mismo caso, el empresario Enrique Rais está siendo acusado de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo. El exfiscal general también es procesado paralelamente por divulgación de escuchas telefónicas con contenido de la vida privada del sacerdote Antonio Rodríguez.Una de las víctimas y testigos del caso es Claudia Herrera, quien este mismo día rindió su declaración ante la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República. La declaración será incorporada como prueba en el caso contra Martínez y Rais.Por la mañana, la Policía Nacional Civil (PNC) no había recibido ninguna documentación con órdenes judiciales para recapturar a Martínez, al empresario Enrique Rais, y otras cinco personas.Sin embargo, el Juzgado Octavo de Instrucción, recibió hasta este día la notificación por parte de la Cámara, con la cual se giraron las órdenes de captura para que la PNC las hiciera efectivas. La Cámara resolvió que tanto el exfiscal como el empresario debían ser recapturados, porque existía peligro de que se fuguen para no enfrentar el proceso por la supuesta fabricación de pruebas desde la Fiscalía para favorecer a Rais.