Noel, un ciudadano destacado de Santa María

Fredi Noel Aguilar, tiene 59 años y en su juventud fue un destacado atleta en diversas disciplinas deportivas, cosechando medallas en cada una de ellas. Hoy en día labora como recepcionista en la alcaldía del municipio de Santa María, Usulután, su ciudad natal, donde sigue siendo reconocido por sus compañeros de trabajo y usuarios de la comuna.

"Noelito", como es llamado por sus familiares y amigos, fue contratado por la alcaldía desde hace aproximadamente tres años. A diario permanece en la entrada del edificio municipal, orientando a las personas que llegan a realizar trámites a la comuna.

"Me gusta trabajar aquí y vengo todos los días, menos sábado y domingo. Gracias a Dios todos me tratan bien en el trabajo y los que vienen (usuarios) también", afirma el exatleta, quien nació con síndrome de Down.

"Tener a Noelito como trabajador de nuestra alcaldía es una alegría. Él es muy amigable con todos y reconocido por la gente", aseveró el alcalde de Santa María, Roberto Carlos Navas.

El destacado desempeño de Noel en el deporte le valió para que en 1998 tuviera el honor de encender el fuego de la antorcha en los Juegos Centroamericanos para Personas con Discapacidad, en el estadio Flor Blanca, hoy Mágico González, relata su hermana, María Elena Aguilar de Zelaya, con quien Noel vive desde hace nueve años, tras el fallecimiento de su madre.

"Participó en lanzamiento de bola, natación, levantamiento de pesas (...). Tiene medallas de cada disciplina deportiva en la que participó y siempre ganaba. En el INDES (Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador) estuvo desde 1993 hasta el 2011. Fue algo grande verlo lograr tanto en los deportes, ya que a los siete años él no podía todavía caminar", afirma su hermana.

Durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), Noel y su madre se mudaron a San Salvador, pero tras el deceso de su progenitora, regresó a Santa María para vivir con su hermana.

"Nos lo trajimos para evitar que entrara en depresión porque a pesar de su edad, es un niño. Pensamos que el cambio le ayudaría a no pensar en la ausencia de mamá y así fue", afirmó su hermana.

Noel es aficionado al fútbol y no se pierde cada noche los partidos de los torneos de fútbol rápido que se realizan en el parque municipal de Santa María, para apoyar a sus equipos favoritos.

Deportista. El exatleta conserva las medallas que ganó en las diferentes disciplinas deportivas donde se desempeñó en su juventud.