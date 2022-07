Nombrados en Lista Engel pueden enfrentar “acciones más permanentes”

Mientras algunos funcionarios salvadoreños le restan peso a la seriedad de la Lista Engel o listado de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos, el director de la Oficina de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado, Patrick Vendrell, aseguró que, si los nombrados en los documentos de 2021 y 2022 no “cambian de comportamiento”, podrían enfrentar “acciones permanentes”.

“Estamos aplicando la ley que mandó el Congreso, bajo una investigación. Para la gente que dice que estos no son hechos o que intentan disminuir la información que tenemos; más bien, si las personas quieren otra reacción tendrían que cambiar su comportamiento y si no es así, el que está en esta lista puede estar en otras listas que incluyen acciones más permanentes”, señaló Vendrell en una rueda de prensa en Washington DC.

El funcionario estadounidense aseguró también, que, paralelamente a la Lista Engel, el Departamento de Estado (DOS) está aplicando otras “herramientas” a personas señaladas en actos de corrupción o antidemocráticos, y sus familiares, como la revocación de visas privadas, revocación de visas permanentes, prohibición de entrar a Estados Unidos y sanciones financieras en conjunto con el Departamento del Tesoro.

El miércoles el DOS publicó la lista de actores corruptos y personajes que han socavado la democracia en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. En el documento aparecen seis salvadoreños, entre ellos el jefe de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa, Christian Guevara; el secretario de prensa de Casa Presidencial, Ernesto Sanabria; el secretario jurídico de la presidencia, Javier Argueta y el alcalde de San Miguel, Will Salgado.

Así mismo aparecen René Figueroa, exministro de Seguridad Pública del gobierno de Antonio Saca y su esposa, Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa.

Vendrell, además, enfatizó que Estados Unidos tiene mucha información, recabada junto a las agencias estadounidenses, las misiones diplomáticas y el Departamento de Justicia que comprueban la participación de estas personas en actos de corrupción y acciones antidemocráticas y que los enlistados en estos documentos no tienen “oportunidad para reclamar”.

Por lo tanto, se descarta que los nombrados como actores corruptos puedan iniciar procesos para que el DOS los retire de las listas.

Sobre supuesta filtración

El viernes pasado circuló en las redes sociales un documento que supuestamente era el borrador de la Lista Engel. Al respecto el director de la Oficina de Asuntos de Centroamérica del DOS aclaró que para entonces no había “ninguna decisión tomada” sobre quienes estaban o no incluidos.

“No podemos hacer ningún comentario hacia ninguna lista que no sea la que está dada hoy. Antes de hoy, no hubo ninguna decisión tomada y solo se aceptan los nombres que han sido incluidos bajo las autoridades, el secretario de Estado, y que han sido enviados al Congreso, así que no podría comentar de ninguna supuesta filtración que no sea la lista que hemos dado hoy”, aseguró.

Además, Vendrell reiteró que Estados Unidos está buscando espacios para colaborar con el gobierno salvadoreño y con los otros gobiernos de la región, pero que la falta de acciones en estos países para combatir la corrupción imposibilita ese objetivo.

El funcionario también señaló que estas listas son una advertencia que deben tener clara otras personas que ocupan cargos públicos o que están en el sector privado y que cometen actos de corrupción o antidemocráticos.

“Hemos sido claros en situaciones de actos de corrupción y de bienestar y salud de la democracia de El Salvador. La sanción de no poder entrar a Estados Unidos es algo grave para muchas personas. Entendemos que hay algunos que dicen que esta lista no les impacta o que no va a ser suficiente para parar sus acciones. Estamos listos para seguir utilizando nuestras herramientas y estamos trabajando constantemente con Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro”, agregó.