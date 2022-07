Nominado para ser embajador de EUA en El Salvador dice luchará por defender la democracia

El próximo embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, aseguró ante el Senado estadounidense que durante su servicio en el país buscará defender "la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y la impunidad", e instó a continuar las sanciones contra actores corruptos y antidemocráticos.

Este jueves, Duncan compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, que está a punto de ratificar al diplomático de carrera como embajador en El Salvador, tras su designación por parte del presidente Joe Biden.

Los legisladores estadounidenses expresaron su preocupación por la democracia y el Estado de Derecho en El Salvador, donde al menos 24 funcionarios, exfuncionarios y empresarios han sido sancionados por señalamientos de corrupción y prácticas antidemocráticas, a través de la Lista Engel.

"Sé que hay preocupaciones sobre la firmeza y dirección de la democracia en El Salvador. Si soy confirmado (como embajador), actuaré con respeto por la soberanía y dignidad del gobierno de El Salvador y seré un defensor de la democracia, los derechos humanos y combatiente de la corrupción e impunidad", indicó Duncan en su declaración inicial.

Según afirmó el diplomático, la lucha anticorrupción y la democracia son "imperativos morales" y "la mejor garantía de la estabilidad y prosperidad futura de cualquier país".

Una relación tensa

El senador republicano Marco Rubio, férreo crítico de la administración de Nayib Bukele, señaló que la relación entre El Salvador y los Estados Unidos "se deteriora rápidamente" en los últimos años, debido a la insistencia de Washington al señalar "situaciones problemáticas".

Rubio aseguró que a Bukele "no le importaron las medidas diplomáticas tomadas por el Gobierno estadounidense, y ha sido muy abierto en criticar y burlarse del gobierno estadounidense y de instituciones occidentales", al sentirse respaldado por su "amplia popularidad".

Cuestionó a la administración de Biden por iniciar una campaña de "ataque" con sanciones de "individuos corruptos" pero, al mismo tiempo, continuar los acuerdos económicos a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), que continúa negociando un ajuste fiscal con El Salvador.

"¿Cómo balanceamos nuestros intereses en El Salvador con esta campaña abiertamente hostil en contra de los Estados Unidos?", preguntó el senador al futuro embajador.

Duncan respondió que Estados Unidos debe acercarse "con una perspectiva de respeto" a Bukele, y "reconocer que (los salvadoreños) han elegido a los propios líderes", así como la "gran popularidad" del mandatario salvadoreño; sin embargo, reconoció que hay un detrimento del Estado de Derecho, e instó a continuar las sanciones contra funcionarios de Bukele.

"Creo que es importante usar las herramientas que el Congreso (de los Estados Unidos) nos ha brindado, ya sea la Ley Global Magnitsky o la Lista de la sección 353 sobre actores corruptos y antidemocráticos (Lista Engel). Podemos hacerlo y seguir manteniendo una relación respetuosa con el gobierno de El Salvador, no veo ninguna inconsistencia en ese sentido", agregó.

"Hitler también era popular"

El senador demócrata Robert Menéndez, autor de algunos llamados de atención al Gobierno de Bukele, también cuestionó al próximo embajador en El Salvador, asegurando que hay un desmantelamiento de las instituciones democráticas "a un ritmo alarmante".

"Me sorprendió su respuesta al senador Rubio por la popularidad de Bukele. Hitler era popular. Putin es popular en Rusia, y eso no significa que porque una persona sea popular en su país no presionemos fuertemente por las violaciones a derechos humanos y democracia", indicó.

Para Menéndez, la situación en El Salvador incluso "amenaza el futuro de la democracia en el país y las relaciones bilaterales con los Estados Unidos".

El senador mencionó que en los últimos dos años el presidente Nayib Bukele ha socavado la independencia de poderes con la intimidación de legisladores de oposición usando a cuerpos de seguridad el 9 de febrero, negociando pactos políticos con pandillas como la MS-13, y atacando constantemente a periodistas y medios de comunicación.

Duncan reiteró que ya existen sanciones por la destitución de los magistrados de la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la tregua con las pandillas.

"Necesitamos seguir usando estas herramientas para enviar el mensaje de que el mejor futuro de El Salvador se consigue con la democracia", agregó.

William Duncan sería el primer embajador oficial que enviaría Estados Unidos a El Salvador desde el 20 de enero de 2021, cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca tras derrotar a Donald Trump, y desde la salida de Ronald Johnson. Desde entonces ha usado la figura de Encargado de Negocios.