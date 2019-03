Norma Guevara defiende contratación de familiares

La exdiputada y actual miembro de la comisión política del FMLN, Norma Guevara, defendió la contratación de familiares del presidente en las dependencias del Estado, dado que aseguró que no exista una ley en El Salvador que impida el derecho al trabajo a los familiares del mandatario en turno.

Además, durante la entrevista televisiva "República 33", Guevara dijo, además, que las contrataciones hechas por el actual Gobierno se llevaron a cabo por competencia. Esto luego de una publicación en la que se dio a conocer que han existido diversos favores a parientes de funcionarios que son parte de Relaciones Exteriores, entre ellos Liduvina Magarín, actual viceministra para Salvadoreños en el Exterior, así como José Luis Merino.

"Yo puedo hacer algunas preguntas. ¿Están los familiares de un funcionario condenados a no tener el derecho de tener un empleo? ¿Los que han sido mencionados tienen las capacidades y los méritos para desempeñar su función? Consulto porque aquí no podemos aceptar la exclusión, porque no hay ninguna ley que diga que por ser pariente del presidente no se tiene derecho al trabajo", expresó Guevara.

La efemelenista también criticó que en el pasado existían algunas prácticas que afirmó eran más complicadas que "la contratación por competencia, que es lo que se ha hecho".

"Que haya familiares, se está exagerando. Nosotros encontramos en 2009 que había algunos nombramientos que no ejercían los cargos y ganaban", dijo Guevara.

La exdiputada manifestó que el tema de la contratación de familiares se trata de una persecución en contra del FMLN. "Comenzó cuando Schafik Hándal (hoy diputado) era gerente de desechos sólidos en la Alcaldía de Soyapango. La gran crítica era que Schafik Hándal era diputado y su hijo trabajaba en la Alcaldía de Soyapango. Cuando Schafik hijo fue a la guerra a luchar como persona sola no estaba a la sombra del papá. Se preparó y tiene derecho a un empleo, y ahí se asocia al papá, pero cuando era de ir a luchar no se asocia al papá. Este tipo de cosas no me gustan", señaló.