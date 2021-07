Norma necesita un techo seguro

Norma Fuentes Arévalo vive en el caserío Ojo de Agua, en el cantón de Santa Bárbara, del municipio de Moncagua, San Miguel. Allí, la mayoría de las casas son de adobe. En abril de 2020, gracias a que su madre le dio un pequeño espacio dentro de su propiedad, Norma decidió comenzar a construir su casa. Ahí, en ese pequeño terreno, planeaba hacer una pequeña vivienda para ella y su hija de cuatro años.

Con ayuda de una persona en el exterior logró financiar los materiales: bloque, cemento, hierro. Le ilusionaba hacer una casa resistente.

Ella es madre soltera. Tres veces por semana viaja del caserío a San Miguel para lavar y hacer oficios varios, pero lo que gana en un mes no es suficiente para costear todos los gastos que implica una construcción. Además, on la cuarentena por la pandemia de covid-19, ese plan quedó estancado. Debido a los altos costos de los materiales y mano de obra, no ha podido terminar la construcción de su casa.

La edificación consta de cuatro paredes, una división que separan la sala y la cocina de la habitación que compartiría con su hija. Esta se encuentra sin techo, porque no alcanzó el dinero para terminarlo. Con ramaje y teja, ha logrado cubrir un poco sus pertenencias, pero a causa de las lluvias se encuentra expuesta. Los mosquitos y la filtración de agua es constante.

Norma dice que, cuando las lluvias son muy fuertes y constantes, debe apiñar sus cosas, guardarlas lo mejor que puede, para buscar resguardo en la casa de su madre , que queda a pocos metros.

Norma solicita ayuda para concluir el techo de su vivienda y tener un hogar seguro que proteja a su hija de las lluvias.