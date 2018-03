Norman Quijano buscaría candidatura a Alcaldía de San Salvador

Lee también

Norman Quijano gobernó la Alcaldía de San Salvador desde el 1.º de mayo de 2009 hasta el 31 de abril de 2015. Tres años después de haber dejado la silla edilicia de la capital tras convertirse en uno de los diputados más votados en San Salvador, el funcionario analiza buscar la candidatura para regresar a la comuna.Ayer, Quijano dijo que tiene apoyo de varios diputados en la Asamblea Legislativa, de las bases del partido en el municipio de San Salvador e incluso de altos dirigentes del COENA: “Ciertamente el haber sido alcalde de la ciudad me dio la oportunidad maravillosa de trabajar por el desarrollo de las comunidades. Eso hace que fuertes liderazgos del municipio se entusiasmen queriendo que yo vuelva. Yo tengo que valorar muchas cosas. Que tengo la inteligencia, la vitalidad, la energía, la experiencia y el conocimiento para estar ahí, lo tengo. Y también la solvencia porque nunca perdí la alcaldía. Voy a darle un poco más de pensamiento y de análisis a esto. Voy a estar a donde los ciudadanos quieran que esté”.Con ese panorama, el exalcalde dice que el análisis pasa por varios factores que por el momento le impiden tomar una decisión al respecto. Uno de esos factores es, según él, el alto endeudamiento que está adquiriendo la alcaldía y que le tocará enfrentar a quien llegue a la municipalidad en 2018. Quijano perdió la presidencial de 2014. En segunda vuelta fue derrotado por Salvador Sánchez Cerén.Quienes ya le mostraron el respaldo son otros diputados, como Ernesto Muyshondt. El legislador por San Salvador no duda en afirmar que Quijano sería el candidato con el que ARENA podría recuperar la alcaldía capitalina.“A mí me encantaría que Norman fuera el candidato de ARENA para la Alcaldía de San Salvador y estoy seguro de que ganaría la Alcaldía de San Salvador... Ojalá que Norman considere seriamente ser nuestro candidato y futuro alcalde”, dijo Muyshondt.Quien también se refirió a la posible candidatura de Quijano es el presidente del COENA, Mauricio Interiano. El dirigente tricolor dijo que respetará las decisiones que tomen los militantes en el proceso, pero agregó que Quijano tiene “un gran liderazgo y conocimiento” en la capital.“Estamos dando libertad a todos nuestros miembros de que puedan participar en cualquiera de los procesos que elijan... Cada quien tiene que tomar decisiones y hay personas como el doctor Quijano que tienen un gran liderazgo y tienen un gran reconocimiento”, expresó Interiano.Las declaraciones de los diferentes dirigentes de ARENA se dieron ayer luego de que el COENA juramentó a la Comisión Electoral Nacional (CEN) y se dio la apertura oficial al proceso de elecciones internas de cara a las elecciones de alcaldes y diputados de 2018. Sobre este proceso, Interiano dijo que cuando haya aspirantes a un cargo, que fueron sancionados en el partido, estos casos se revisarán uno por uno para determinar si pueden participar o no.