Norman Quijano confirma eliminación de contratos en Asamblea Legislativa

El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Norman Quijano, confirmó este viernes 18 de mayo que se eliminarán los contratos laborales dentro de la Asamblea Legislativa que se hayan firmado y establecido durante el último período de gestión del anterior presidente del Órgano Legislativo, Guillermo Gallegos.

"Mi obligación como capitán del barco es medir el comportamiento de la Institución"

Quijano aclaró que la eliminación de contratos abarca únicamente los firmados entre el 1 de diciembre de 2017 y el 30 de abril de este año 2018. "No podemos ser irresponsables en nuestro actuar y seguir creyendo que la Asamblea Legislativa vive sobre la capacidad del Estado salvadoreño. Tenemos que poner orden administrativa y financieramente", declaró Quijano en conferencia de prensa.

"Esta última medida es la más dolorosa que he tenido que tomar al frente de esta institución, pero debo ser franco, de no ser así hacerlo nos encaminamos a una situación insostenible. Mi obligación como capitán del barco es medir el comportamiento de la Institución", añadió.

Anteriormente, Quijano había revelado ciertas irregularidades cometidas a nivel de contratación de personal durante la gestión de Gallegos. “Hay personal que estaba por contrato y fue pasado a ley de salarios, también por el anterior presidente de la Asamblea Legislativa cargada a la planilla de la Asamblea Legislativa. Muy probablemente estaban en el partido GANA y ahora están en la institución.”, declaró el pasado 4 de mayo.

“Por respeto no voy a dar los nombres, pero ahí hay unos bonitos salarios $1,500, $1,870, $1,500... y muchos más. Hay uno que me llama poderosamente la atención, el auditor interno, contratado el 18 de abril con un salario de $3,500. Me pregunto: ¿un auditor interno a escasos días de dejar el cargo? Todos suman $22,882 mensual, multiplíquenlo por 12 meses cargado a la planilla de la Asamblea Legislativa”, agregó en esa ocasión.

En esa ocasión, Gallegos respondió desde su cuenta de Twitter publicando: “Téngalo por seguro que al finalizar el año, todos los grupos parlamentarios cesarán empleados, y usted volverá a contratar igual número de empleados 186 o más, anótelo”.