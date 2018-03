Norman Quijano está “ansioso y preocupado” por su boda con hondureña

Lee también

Ocupado en algo que es importantes en su vida, que le marcará un antes y un después dijo el diputado Norman Quijano que ha estado pues en los próximos días se casará con una empresaria nacida en Honduras.“Estoy con otras cosas que también son importantes en mi vida y ustedes creo que las saben y eso me tiene no solamente ansioso si no también preocupado y atendiendo otras cosas que no se presentan muy frecuente en la vida de un ser humano”, dijo el exalcalde de San Salvador en una conferencia de prensa.El nacimiento de un hijo, la graduación de este y cuando se contrae matrimonio son momentos que para Quijano marcan un antes y después en la vida y él está pronto a vivir el último de los mencionados.Quijano no es el único que ha escogido el mes de marzo para dar el "sí quiero". Al inicio del mes también lo hizo la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán Milagro Navas.