Norman Quijano pide que presidente Nayib Bukele se disculpe

El diputado Norman Quijano solicitó a la junta directiva de la Asamblea Legislativa que pida al presidente de la república una disculpa luego que el pasado miércoles el mandatario expresara que "la mayoría de los que están en la Asamblea son unos delincuentes".

Quijano aseguró que las palabras dichas por Bukele en un encuentro con representantes de sindicatos de trabajadores "son un agravio demasiado grosero como para que lo dejemos pasar desapercibido".

"Yo personalmente le he pedido al presidente (Mario Ponce), que es la cabeza de esta institución que tiene que hacer llegar una nota con el respaldo de los directivos para que el presidente pueda presentar una disculpa pública. No se puede tratar así a un órgano de Estado cuando ha habido largas jornadas en esta comisión política y se está luchando por conquistar consensos y acuerdos", dijo ayer Quijano, quien en su periodo como presidente de la Asamblea tuvo varios enfrentamientos dialécticos con el presidente de la república.

"Como ente colegiado que somos no podemos tolerar, en representación de los 84 diputados que el presidente se refiera de los diputados como que la mayoría somos delincuentes o que somos asesinos en potencia porque no se ha podido alcanzar un acuerdo. Es un agravio, un insulto demasiado grosero para un órgano de Estado como para que lo dejemos pasar desapercibido", agregó.

Ante las declaraciones de Quijano, Bukele reaccionó con una publicación en las redes sociales en la que mencionó que " yo los mencioné en general... ¿Por qué se habrá dado por aludido?".

Hace algunas semanas, Quijano fue sujeto de un antejuicio para su desafuero luego que la Fiscalía General de la República lo señalara de haber negociado con miembros de pandillas durante la campaña presidencial del 2014. Los diputados decidieron no quitar el fuero al legislador.

Ayer, por su parte, Bukele volvió a criticar a los diputados por no aprobar una Ley de Emergencia al decir que "bloquean los recursos, no autorizan ni un centavo de los préstamos, no han aprobado la emergencia, quieren burocratizar las compras", entre otros aspectos.