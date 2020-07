“Nos debemos al Ejecutivo y vamos a actuar acorde a las indicaciones del presidente”: FAES no apoyará cercos municipales

El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, informó la mañana de este lunes 6 de julio, que la Fuerza Armada no apoyará los cercos municipales propuestos por algunas alcaldías del país. La medida, han dicho las comunas, buscan contener el alza en los contagios de covid-19.

Merino Monroy opinó que estrategia que quieren implementar los alcaldes no es la solución; además dijo que el presidente Nayib Bukele no está de acuerdo con esa propuesta.

De hecho, el gobierno ha anticipado que si los diputados llegaran a aprobar la solicitud de los alcaldes, la medida será vetada por el Ejecutivo.

Comuna de San Julián activa cuarentena obligatoria y multarán a quien no use mascarilla

Monroy agregó que la autoridad máxima es el Ministerio de Salud y que una pandemia no puede ser manejada de manera individual por gobiernos locales. “No es la solución; he escuchado muchos argumentos y algunos dicen que hay municipios donde no hay muchos casos y para qué cerrar”, dijo el ministro de Defensa, en referencia a la negativa de los diputados de imponer una cuarentena en todo el país.

Además, consideró que las medidas propuestas por las municipalidades son acciones aisladas, y no son medidas integradas, “ya que ellos no son los que tienen la mayor cantidad de información relativa a lo que está pasando”. Ese punto en particular, de hecho, ha sido fuertemente criticado por el gremio de médicos y enfermeras, así como por la Asamblea Legislativa, quienes han argumentado que no han podido establecer una normativa legal para manejar la crisis sanitaria debido a que no cuentan con información real sobre la pandemia en El Salvador.

Al preguntarle si la Fuerza Armada apoyará a las municipalidades en caso de que estás solicitan su apoyo en los cercos municipales, Monroy respondió que ellos (la Fuerza Armada) se deben a la Constitución y a leyes secundarias. “Nos debemos al Órgano Ejecutivo y vamos a actuar acorde a las indicaciones que nos dé el presidente (Nayib Bukele)”, dijo Merino Monroy.