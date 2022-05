“Nos endulzaron con $300 y hoy nos tienen acá”: familiares capturados en régimen de excepción a la espera de salida de reos

Son las 4:00 de la tarde del miércoles 4 de mayo. Clima cálido, propio de Sonsonate, pero el avistamiento de una tormenta es notorio. Sin importar eso, cientos de personas se concentran en la colonia La Chilena, a un kilómetro del Complejo Penitenciario de Izalco, donde más de 5,000 personas se encuentran recluidas tras haber sido capturadas bajo el régimen de excepción.

Madres y esposas, algunas cargando recién nacidos y otras con discapacidades físicas, llegan con la esperanza de que su familiar o familiares detenidos sean puestos en libertad.

"Yo he venido acá todos los días. Vengo con la fe de que mi esposo saldrá libre. Lo capturaron hace 15 días en San Marcos (San Salvador). Acá estamos siempre con mucha fe y esperanza, sin importar los gastos que tengamos que hacer para estar acá. Nosotros acá como familia pasamos sol y agua. Nos exponemos a todo y a ellos (autoridades) les da igual. Nos están tratando mal", dijo una mujer que cargaba a su hija de dos años.

En el grupo son constantes los comentarios y señalamientos de capturas arbitrarias. "A mi hijo lo capturaron porque tenía tatuajes", "Al mío lo detuvieron cuando iba a trabajar", "A él y sus amigos los detuvieron con mentiras y nunca regresaron". Así es el régimen de excepción, de boca de ellos.

Otras personas cuestionan el accionar de las autoridades y dicen sentirse "traicionados" por el Gobierno actual. "Nos endulzaron con los $300 dólares y hoy nos tienen acá. Yo le digo a ella (familiar) que la regó en darle el voto. Ya esto es más una persecución hacia los jóvenes. Hoy más que nunca ser joven en este país es un delito", comentan en un grupo en voz baja.

Cada persona llega a Izalco como puede. Muchos en transporte público, otros en carros propios, taxis y algunos grupos de personas llegan, irónicamente, en microbuses particulares que hacen "excursiones" hacia el penal.

"Yo vengo de Santa Ana y pago con otras personas $150 dólares el viaje ida y vuelta. Mi sobrino está acá (penal de Izalco) y está por cumplir un mes desde que lo agarraron cuando estaba durmiendo en la casa. Pero también tengo dos parientes más que se los mandaron a Mariona. Mis hijas se van allá y yo vengo acá", relató una mujer de la tercera edad.

Cuatro agentes de la Sección Táctica Operativa Rural (STOR) de la PNC son los encargados de mantener el orden y de alguna manera tranquilizar la impaciencia de cientos de personas. También son ellos los encargados de mencionar el nombre de cada persona recluida que obtendrá su libertad.

La dinámica es sencilla, según explica un agente de la PNC. A las 5:00 de la tarde un carro patrulla llega a donde las personas están aglomeradas a leer una lista con el nombre de los reos a ser liberados. Luego esa misma patrulla traslada a los familiares hacia el penal para reencontrarse con su familiar recluido.

Sin embargo, el miércoles, por segundo día consecutivo, esto no fue así. A las 6:00 de la tarde un agente pidió silencio al grupo aglomerado y mencionó que para ese día de la fase 3 y 4 no saldría nadie. Minutos más tarde el mensaje se repitió y sucumbieron las esperanzas de todos.

"No se vayan a mover. Tranquilos. Me informan que de la fase 1 y 2 tampoco saldrá alguien. Entiendo su frustración, pero así como ustedes se deben a nosotros, nosotros dependemos de lo que nos digan los custodios. Si ellos dicen que no saldrá nadie no podemos hacer nada. Vuelvan a probar suerte mañana", concluyó el oficial.

Después de eso, la tristeza. Eso fue lo único que denotaban los rostros de cada persona que se trasladó hasta Izalco desde distinto lugares del país, con la esperanza de tener un reencuentro con su familiar detenido bajo el régimen de excepción.