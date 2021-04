Más de 50 comerciantes del Parque Barrios, de San Miguel, se manifestaron descontentos, la mañana de este viernes 16 de abril, porque la junta directiva de su gremial, "reconstruye y asigna de manera arbitraria los nuevos puestos", en el recinto comercial, afectado por un incendio de grandes proporciones, el 6 de abril.

Aseguraron que la junta directiva permite la reactivación de los locales comerciales que se encuentran a orillas de calle, mientras, los que tenían locales al interior, no cuentan con apoyo.

El comerciante, Leonel Hernández, dijo sentirse abandonado por la directiva y demás autoridades, porque hasta el momento, no les han dado solución a la problemática, reiteró la necesidad de obtener ingresos económicos para llevar sustento a su hogar. "Sentimos que hemos quedado desolados, sin el apoyo de nuestra directiva. No tenemos ningún apoyo, en el lugar, no hay ninguno de la directiva (presencia), en todo esto debe haber una directiva responsable", expuso.

#SanMiguel

Comerciantes del Parque Barrios se concentraron este dia para mostrar su inconformidad con la actual directiva, aseguran que los vendedores del interior han sido abandonados y sólo los directivos están reconstruyendo sus puestos a orilla de calle pic.twitter.com/tPMJd3Z5om — LPGDepartamentos (@LPGDptos) April 16, 2021

Agregó que los miembros de la directiva, "realizan acciones de manera arbitraria", para poder reconstruir sus puestos , incluso, aseguró que algunas de esta personas, han cerrado parte de las entradas principales al parque Barrios y han colocado puestos en ellas, "algo que no debería ser permitido", reflexionó.

“Los miembros de la junta directiva están preparando sus puestos, y nosotros ¿dónde hemos quedado?, nos han tirado como cualquier papel en la calle, tenemos compromisos que resolver", explicó.

Por otra parte, una comerciante, identificada como Carolina, se mostró molesta por esta situación, no considera justo que mientras siguen sin reactivar sus negocios, los miembros de la directiva de los comerciantes aprovechan su condición, para reconstruir sus locales a la orilla de calle.

“Todos ellos dicen que han perdido dinero, como que solo lo de ellos vale, y ¿los que estamos adentro no valemos?, aquí todos somos iguales. No es justo que ellos estén agarrando (mejores locales) y a uno lo dejen aquí, solo en la espera”, explicó.

Los comerciantes solicitaron intervención de a las autoridades para una solución rápida a este problema, pues muchos, aseguran, tienen préstamos y otras deudas que pagar y no cuentan con ingresos económicos.

La madrugada del 6 de abril, un incendio de grandes proporciones en el parque Barrios de San Miguel, consumió 370 puestos.