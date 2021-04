"Nos han tirado como papel a la calle"

Más de 50 comerciantes del Parque Barrios, de San Miguel, se manifestaron descontentos, ayer, porque la junta directiva de su gremial, "reconstruye y asigna de manera arbitraria los nuevos puestos", en el recinto comercial, afectado por un incendio de grandes proporciones, el 6 de abril.

Aseguraron que la junta directiva permite la reactivación de los locales comerciales que se encuentran a orillas de calle, mientras, los que tenían locales al interior, no cuentan con apoyo.

El comerciante, Leonel Hernández, dijo sentirse abandonado por la directiva y demás autoridades, porque hasta el momento, no les han dado solución a la problemática, reiteró la necesidad de obtener ingresos económicos para llevar sustento a su hogar. " Quedado desolados, sin el apoyo de nuestra directiva. No tenemos ningún apoyo, en el lugar, no hay ninguno de la directiva (presencia), en todo esto debe haber una directiva responsable", expuso.

Agregó que miembros de la directiva cerraron parte de las entradas principales y colocaron puestos en ellas.