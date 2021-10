“Nos hemos quedado fuera no porque seamos malos docentes”

Desde que el Ministerio de Educación (MINED) anunció el Concurso Especial de Plazas Vacantes por Ley de Salarios, la Asociación de Docentes de El Salvador (ADES) comenzó a preparar a maestros para las evaluaciones. Aunque el proceso era distinto al que establece la Ley de la Carrera Docente, vieron en él una oportunidad para lograr la plaza que habían estado esperando por años.

Pero los resultados han sido frustrantes, señala Yanira Sandoval, lideresa de ADES en Santa Ana y una de las docentes que se sometió a las evaluaciones. Desde que comenzó el proceso, el sábado pasado, a su teléfono no han parado de llegar mensajes de los docentes reprobados.

"Licenciada, por favor, interceda por nosotros. Muchos nos hemos quedado fuera y no porque seamos malos docentes, sino por todas las trabas que han habido", le dice una de las maestras en un audio de WhatsApp. "Me duele oír que me piden ayuda", escribe Sandoval. Ella misma, que en 20 años de graduada no ha podido obtener una plaza del MINED, también reprobó las evaluaciones.

El ministerio no ofreció un espacio de actualización para esos educadores que llevan años graduados y ADES comenzó a capacitarlos con lo que estimaban podría aparecer en la prueba. Apenas 15 días antes del proceso, el MINED divulgó un temario, pero Sandoval y otros docentes consultados por LA PRENSA GRÁFICA aseguran que poco de ese contenido se evaluó.

A esto se sumaron otras anomalías como fallas en el sistema informático o preguntas que tenían dos respuestas correctas, relata uno de los maestros evaluados, quien pidió el anonimato.

Además, consideró injusto que el MINED reduzca a 6 la nota mínima para pasar a la tercera etapa, que son las pruebas psicométricas, porque "hay muchas personas que tuvieron 5 o más de 5 y quedan fuera", debido a las mismas fallas de la prueba.

Sandoval, por su parte, consideró que el proceso debería hacerse de nuevo.