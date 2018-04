Nos interesa que los escuchen, no que se pregunten entre ellos”

Ricardo Martínez tiene claro que la CEN no busca que resulte un ganador de los tres foros que han organizado con los precandidatos presidenciales, eventos que han sido denominados como debates, pero en los cuales no hay preguntas ni cuestionamientos entre los aspirantes sobre sus ofertas de gobierno. Según Martínez, lo que buscan es que los 122,364 militantes aptos para votar el 22 de abril escuchen a los aspirantes.

En el primer encuentro hablaron de temas de reconciliación, mientras que para el del jueves 12 de abril se concentraron en el tema de seguridad. Sobre este último punto, los precandidatos expusieron cómo, a criterio de ellos, “se debe fortalecer el país, recuperar los territorios ocupados por pandillas”, así como “trabajar con firmeza, fuerza e inteligencia en el combate a la delincuencia”.

La dinámica de cómo se han desarrollado los eventos, según Martínez, es una muestra del avance en los procesos internos que el partido impulsa, e insistió que el resto de partido políticos deben tener la misma conducta. ARENA realizará hoy un último encuentro con los precandidatos antes de que la militancia acuda a las urnas el domingo y defina quién será el candidato presidencial.

¿Qué deja a los militantes del partido ARENA los foros que se realizan con los precandidatos presidenciales?

Yo creo que nos queda un mensaje importante de democracia interna. El objetivo de esto es que los areneros puedan comparar las capacidades y las visiones, pero sobre todo que puedan verlos en un ambiente que no era preparado por ellos. La verdad que nosotros hemos sido bien cuidadosos, de hecho, de la comisión de debate nadie sabe quiénes son, al único que conocen es a mí. Son gente de primera línea de ARENA, y gente muy reconocida por nosotros. No sabían ni quién sería el moderador y las personas, los panelistas que elaboraron las preguntas (en el primer debate) tampoco los conocían... No es un ambiente cómodo, no era un ambiente preparado, no era una tarima, no era una reunión que yo organicé, por eso nos sentimos contentos y esperamos que todos los partidos políticos den a conocer de esta manera a sus aspirantes y esperamos por el bien de El Salvador, porque al final nosotros trabajamos en función del bien de El Salvador. Yo no ando buscando un reconocimiento, yo no ando buscando un cargo; sino que la CEN lo que quiere es que ARENA como institución funcione. Para nosotros los aspirantes son coyunturales, lo único importante y permanente es la institución que se llama Alianza Republicana Nacionalista, y que entre más clara tenga sus funciones, sus estatutos, sus reglamentos y se hagan cumplir, más tiempo nos durará este proyecto político.

A su criterio, ¿ha habido un ganador en los dos foros que han realizado hasta hoy?

No. Yo creo que no se trataba de ganar y perder. Yo creo que se trataba de que cada quien a su estilo: uno relajado, otro menos relajado, hicieron ver lo que ellos piensan y cómo piensan lograr el favor de 122,364 areneros para ser nombrado candidato. Porque ese es el primer paso, y eso es lo que a la CEN le compete que se elija: un candidato de la manera más transparente posible; y de ahí todos nos sumaremos a la campaña.

Durante el primer evento se escuchó que hablar de reconciliación no era lo principal, que a la juventud, a los que han cumplido 27 años, eso no le interesa, ¿cómo interpretar eso?, ¿hay algún sinsabor de parte de alguno de los tres candidatos con la temática que se abordó?

Si no les gustó (a los precandidatos) la temática es problema de ellos. De verdad que nosotros lo estamos haciendo en función de lo que creemos que es mejor para ARENA, y no lo mejor para cada quien (de los precandidatos).

¿Cuál fue el mecanismo para seleccionar a las personas que hicieron las preguntas en el primer foro con los tres aspirantes?

Realmente a uno de ellos fue porque nos pusimos a investigar quiénes son los que escriben en los diarios, y ahí nos salió el doctor (Carlos) Mayora, interesantísimo. Yo no lo conocía, soy sincero, lo conocí hace dos semanas. Coralia (Cuéllar) la conocemos desde hace tiempo, ligada al sector empresarial de ARENA, exmiembro del COENA y es una mujer muy respetada por nosotros. Don Billy (Guillermo Sol Bang) es una decisión de la CEN. Don Billy es una persona que estoy seguro que las personas de la CEN admiran. Yo, particularmente, lo admiro mucho. Es un hombre que sabe que tenemos que reconciliarnos a pesar de todo lo que él ha vivido desde sus expropiaciones, secuestros, calumnias, infamias de parte de personas que ni vale la pena mencionar y que ganó tres juicios internacionales demostrando que había hecho lo correcto. A pesar de su edad él sigue al pie del cañón.

¿Dónde piensan hacer el último debate?, ¿han pensado llevarlo al interior del país?

Me encantaría hacerlo en el exterior, pero no me puedo comprometer todavía.

¿Y llevarlo a la zona central o paracentral?

Se ha pensado, pero tiene sus riesgos técnicos. A mí me encantaría hacerlo en el Teatro de Sonsonate, en el de Santa Ana o el de San Miguel. No está descartado, pero tengo que hablar con los productores. La producción que se vio fue muy bien hecha (Después de la entrevista se supo que el debate de hoy será, como el segundo, en un foro de TV).

Hay quienes dicen que lo que se ha hecho no es debate, que no ha habido oportunidad de interactuar entre los precandidatos. ¿Qué opinión le merece eso?, ¿cambiarán el formato para el próximo evento?, ¿habrá espacio para que entre ellos haya repreguntas?

No. Si nos ponemos a querer hacer un cambio muy trascendental el tiempo nos come. Creemos que el formato va a ser muy parecido. Que opinen lo que quieran, la verdad que por eso vivimos en un proceso democrático. Las personas que quieran hacerlo de otro modo, los partidos políticos, porque escuché a alguien del FMLN haciendo esa observación, bueno, que empiecen por ellos, que lo hagan como ellos quieran. A nosotros lo que nos interesa es que nuestros 122,364 electores del 22 de abril escuchen a los tres, no que se pregunten entre ellos, no que se discutan entre ellos. Buscamos que los escuchen. Nosotros estamos debatiendo con ideas, con presencia y me causa hasta gracia que gente de otros partidos y que no es afiliado nuestro nos esté criticando cuando por primera vez en la historia de El Salvador estamos teniendo una oportunidad de estas.

Si el margen que hay entre el ganador y perdedor el día de las elecciones internas es pequeño usted ha dicho que van a abrir las urnas y contar otra vez los votos. ¿Esto será solo para confirmar el ganador?

Se van a contar todas las urnas. El que gana, gana, aunque sea por un voto, si esa es la democracia. El 50 % más uno. Nosotros para que no queden sinsabores de la elección y si la diferencia es el 1 % o menos, vamos a abrir todas las urnas y las vamos a contar con ellos ahí para que todo mundo se vaya tranquilo porque ese es el número, y si cambia el número damos el nombre y ganó el otro, pero esas cosas son bien difíciles que sucedan en una elección como la nuestra, que son transparentes. Es más, las mesas las van a cuidar ellos mismos. Nosotros no estamos poniendo a gente que cuide la mesa; nosotros solo estamos poniendo la administración del centro de votación nada más. Las mesas las cuidan ellos, porque nadie estará más interesado, ni yo voy a estar más tranquilo, si ellos vigilan sus votos.

Electo el candidato presidencial, ¿cómo será la elección del candidato a la vicepresidencia de la república? ¿Será similar al de la elección de candidato presidencial del partido?

Mire, yo no creo que sea similar. Primero debe ser una persona que la acepten tres instancias, porque nuestros estatutos dicen que el candidato a la presidencia y a la vicepresidencia, además de la elección, para ser candidato tiene que tener la aprobación de la Comisión Política y de una reunión conjunta de la Comisión Política con el COENA y aunque no lo dicen los estatutos, pero estoy seguro de que el candidato electo en ese momento tendrá opinión al respecto. La ley nos manda a irnos a una elección; sin embargo, no creo que sea en la misma intensidad de debates y de giras que los actuales, porque la verdad que el candidato a la vicepresidencia es miembro de un equipo y el que dirige el equipo. Sí, vamos a ir a una elección (del candidato a vicepresidente), pero pueda que sea solo uno. La ley nos obliga a hacer una elección.

¿Debe ser una candidatura mixta?

Yo no tengo opción ni preferencias al respecto. Yo creo muchísimo en las capacidades y habilidades de las mujeres, pero creo que no debe ser un tema. Eso no me compete.

¿La CEN va a aceptar a la persona que le proponga o le diga el candidato presidencial electo?

La CEN no tiene que aceptar o no aceptar, lo que nosotros podemos es invalidar un candidato que nos propongan si este no cumple ciertos requisitos de ley, si de repente le violan los derechos a alguien para no dejarlo participar, eso lo pudiéramos hacer.

¿Cuándo iniciarán el proceso de elección del candidato a la vicepresidencia?

Después del 6 de mayo, porque hay que hacer una ratificación después de la elección del 22 de abril. El COENA tiene que llamar a una asamblea general para ratificar la candidatura, y de ahí para allá empezar el otro proceso, que espero que no sea ni el nivel de largo, ni el nivel de intenso que este proceso.

¿Es confiable el padrón de electores de los militantes del partido ARENA?

Hay 122,364 personas en ese padrón, hay un “call center” donde se puede consultar. Algunas personas se quedarán sin votar porque dicen que se afiliaron en 1998, pero todos debemos entender que esto es una nueva etapa en donde la tecnología ha cambiado y nos lo está permitiendo hacer. Hacer esto a mano, a saber cómo hacían antes. Nosotros esto lo llevamos con un padrón que está administrado con una base de datos profesional con sistema de seguridad y que comenzó a formarse en 2012 o 2013. Si usted se ha afiliado entre 2012 y 2013 hasta el 7 de enero de 2018. Ahí estarán, pero si aparece un hermano arenero que se afilió (en los ochenta), aunque lo haya afiliado el mayor (Roberto d’Aubuisson) no está en la base de datos, se tuvo que reafiliar para poder administrar esto.

El voto es secreto; en ARENA votamos con voto secreto. No se dejen presionar y no se dejen coaccionar, sigan su corazón, no sigan el de nadie más. Votemos como nuestro corazón nos mande.