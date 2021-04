“Nos quieren desalojar como a unos perros”: pareja de ancianos solicita ayuda en Sonsonate.

Santos Pérez junto a su pareja de vida, Pedro Abarca, ambos de 86 años, han hecho de su vida durante 15 años en una vivienda, construida de láminas y madera, situada en calle Hacienda El Zope, en el municipio de Acajutla, Sonsonate; sin embargo, días atrás, fueron comunicados que deberán desalojar lo que por años ha sido su hogar.

"Ahora solo nos queda pedirle a Dios que no nos desalojen. Nosotros por nuestra edad no tenemos hacia dónde ir, al menos la empresa que nos quiere desalojar, que nos diera un lugar donde irnos o darnos algo por los años que hemos vivido acá, no nos pueden tirar a la calle como si no fuéramos personas", dijo Santos Pérez.

Son cerca de 35 familias que fueron notificadas por el Juzgado de Paz de Acajutla, Sonsonate, que deberán desalojar debido a la solicitud presentada por una entidad privada, dueña de los terrenos donde habitan las personas.

Ellos denunciaron que personas custodiadas por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada de El Salvador (FAES), les obligaron a brindar sus datos personales y su Documento Único de Identidad (DUI), haciendo pasar que se les entregaría por parte del gobierno una caja solidaria.

“Esperamos que nos permitan un tiempo lógico para irnos de acá. Pero buscaremos ayuda a las instituciones idóneas para que nos ayuden a hacer cumplir nuestros derechos, no es posible que teniendo tantos años de vivir acá, alguien venga y nos saquen sin haber tenido un acercamiento con nosotros”, añadió otro de los afectados.

El representante legal de la empresa propietaria de los terrenos aseguró que cuentan con los permisos en orden, que confirman que las familias han irrumpido la propiedad privada.

El Juez de Paz de Acajutla, citó a las familias afectadas el próximo viernes para iniciar un proceso judicial que determine si serán desalojadas.