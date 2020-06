"Nos tocó enterrarlo como si fuera animal"

Ingreso. Ernesto García fue ingresado en el hospital la medianoche del 1 de junio por un cuadro de hipertensión.

Era de noche y era 1 de junio. Ernesto llamó a su hijo Juan para que lo llevara al hospital; sentía una fuerte presión el pecho y dolor de cuerpo. Eran pasadas las 10 de la noche cuando llegaron al Hospital San Rafael, en Santa Tecla. No lo quisieron recibir, porque no llevaba una referencia médica.

"Me dijeron que lo llevara a una clínica de FOSALUD. Fuimos rápido a la clínica de la colonia Zacamil. El médico de turno lo atendió muy rápido, le dio unas pastillas, me dio una referencia y me dijo: ‘Llévelo rápido al hospital. No vaya a esperar hasta mañana. ¡Llévelo ya!’", narró Juan. Y así hizo. Pero, de nuevo, no lo quisieron recibir, porque "estaba lleno". Sin embargo, 15 minutos después, cuando un médico salió a revisarle la presión y la temperatura le dijo a Juan que fuera a ventanilla a dar todos los datos necesarios.

Ya eran las 12 de la noche cuando le pusieron un tanque de oxígeno. Y cuando amaneció, a las 7 de la mañana, Ernesto le dijo a su hijo que se fuera a trabajar, que ya se sentía mejor y que ya estaba por llegar su esposa para estar pendiente de él en el área de Observación.

"Allí me despedí por última vez de él sin imaginarme que sería la última vez que lo vería", recordó.

Muerte. Tres días después, el jueves 4, murió bajo sospecha de covid-19, sin prueba confirmatoria.

A las 11 de la mañana del 2 de junio, le informaron a Juan que su padre quedaría ingresado de forma definitiva. Lo tomó a bien, porque consideró que iba a estar bajo supervisión médica. Pero no le dijeron que le iban a quitar su celular y lo iban a dejar incomunicado. Les dieron después un número de teléfono al que solo se puede llamar de 7 de la mañana a 3 de la tarde.

"Estuvimos pendientes, llamando, y solo nos decían que estaba bien, que caminaba y comía por sí mismo. Así pasó todo el miércoles (3 de junio). El jueves nos informaron que lo tenían entubado con respiración artificial, pero que estaba estable. Pero las 3:05 de la tarde mi papá falleció y nos avisaron a las 3:30", contó.

Le dijeron que el hospital se encargaría de coordinar con el Ministerio de Salud y con la Policía Nacional Civil el traslado del cuerpo de Ernesto. "Cuando te llamemos, llamá vos a la funeraria y al cementerio", le dijeron. Pero se llegó el sábado al mediodía y si no fuera por qué Juan hizo varias llamadas no se entera que a la 1 de la tarde iba a ser el traslado del cuerpo.

"No me permitieron hacer ni una sola foto y el médico de la morgue me hizo firmar un documento que decía que el que me entregaban era mi papá, y sin yo poder verlo. Logré tomar dos fotos al ataúd y el vigilante me regañó y me pidió que las borrara", contó. En el cementerio se repitió la historia, el vigilante le prohibió tomar fotos. "No pude despedirme de él como se debía, porque los protocolos son tan inhumanos como si fuéramos a enterrar a un animal", criticó. A su papá nunca le hicieron siquiera una prueba de covid-19.