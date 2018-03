Lee también

Láminas celestes dividen al parque Libertad de la mirada de los peatones, dudas sobre lo que en él se está haciendo invaden a todos. Aunque está cerrado por una remodelación que está haciendo la Alcaldía de San Salvador, es evidente que ha pasado algo. Los que con frecuencia acudían a ese lugar lo identifican sin dificultad. Talaron los árboles. “Vinieron a botar toditos los árboles del parque, todos los árboles, en el día los botaron. Medio Ambiente debería venir por aquí”, dice una mujer que limpia botas y que tiene su espacio en el portal La Dalia, frente a la parroquia El Sagrario, conocida por muchos como El Rosario.Luis Orellana es un septuagenario que, desde su jubilación, viene de su natal Santo Tomás a “pasar el rato en el parque”, dice que es lo único que le queda, aparte del lote de su casa. “Nos vinieron a arruinar el parque, uno pasaba ahí por la sombra talvez al mediodía o en la tarde, a cualquier hora. Los señores estos como tienen su mansión donde descansar debajo de un árbol no les importa la pobreza que solo el parque le queda a uno”, dijo Luis mientras observaba las láminas.Al inicio de esta semana, un sonido de sierra llamó la atención de todos los que estaban alrededor del parque, que desde diciembre está cercado. El pasado 1.º de febrero, LA PRENSA GRÁFICA pudo constatar que dentro del histórico parque había un camión de la comuna con las ramas de los árboles que ahí estaban. En otro costado del terreno estaban apilados los troncos. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la entidad competente para autorizar o restringir la tala, aprovechamiento o poda de árboles si se busca hacer en una zona urbana son las alcaldías, es decir, la comuna de San Salvador no tuvo que pedir permiso a ninguna otra entidad para terminar con los árboles del emblemático parque Libertad.No solicitar permisos a nadie dicen los comerciantes de la zona ha sido una característica de la actual administración. De repente un día de diciembre llegaron y ya estaban comenzando a cercar el parque. Nadie sabía nada. Todavía nadie sabe qué es lo que se está construyendo en el lugar. La incertidumbre no los perturba tanto por el hecho de que estén construyendo, más bien están preocupados por lo que hicieron con los árboles. Músicos, limpiabotas, electricistas, fontaneros, peatones calificaron la decisión como “falta de humanismo”. Dicen que quizás la comuna planea hacer lo mismo con la plaza Barrios. Este espacio situado frente a la Catedral Metropolitana desde el viernes también está siendo cercado por láminas. Ayer al mediodía todavía se colaban entre ellas capitalinos que gustan de pasar por la plaza. “La alcaldía en vez de estar construyendo afuera de la tierra debería de arreglar lo que hay abajo”, dijo un electricista que utilizaba el parque libertad como el lugar para ofrecer sus servicios.Desde que está cerrado le toca también estar en el portal La Dalia y dice que las tuberías que pasan por abajo están a punto de colapsar, que hasta tiembla cada vez que pasan carros.