Nosotros le hemos apostado a la prevención”

El alcalde del municipio de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, indicó que impulsa para la cabecera departamental de La Libertad un modelo de desarrollo con mayor control del territorio, modernización urbana, mejora de espacios recreativos y deportivos y mayor seguridad para la ciudadanía, que pretende ampliar si obtiene un segundo período al frente de la alcaldía para el período 2018-2021.

¿Cuáles serían los proyectos más grandes que usted entregaría como logros?

El más grande logro es el tema de seguridad. Hay 261 municipios y Santa Tecla por aparte, porque somos el municipio que ha implementado el más moderno sistema de seguridad ciudadana del país. Y le hemos dotado de las herramientas a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía para que a través de la tecnología puedan también combatir el crimen eficazmente.

Escudo Tecla tiene que ver con el más grande y moderno sistema de videovigilancia de Centroamérica, pero también tiene que ver con el fortalecimiento del Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla, que pasó de 165 elementos a 515 y que esperamos llevarlo hasta 600, que esa es la meta final para tener tres policías municipales por cada 1,000 personas, cada 1,000 ciudadanos. Cuando llegamos a la alcaldía, lo que más preocupaba a los tecleños era su seguridad. Ahora pasó a tercer, cuarto plano. Hoy se preocupan por temas cotidianos: la lámpara, el bacheo, la acera, la recolección de desechos, que es el deber ser de una sociedad normal y pacífica.

Una de las denuncias de su contrincante del FMLN es que el cobro de la tasa de videovigilancia debería ser declarado inconstitucional. ¿Cómo se ha manejado este tema?

Yo no voy a responderle al candidato del FMLN porque para eso él ha presentado un recurso en la Sala de lo Constitucional y ahí vamos a presentar nuestros alegatos y vamos a acatar lo que la Sala dictamine al final de cuentas. Sin embargo, lo único que me queda claro es que el FMLN está del lado de los delincuentes, porque quieren vulnerar un sistema que ya lo han dicho todos los funcionarios del Ejecutivo y el señor fiscal de la república, lo han dicho los jefes, el director y los subdirectores de la PNC, que es el sistema que mejor funciona en el país y que les ha ayudado a resolver crímenes cometidos fuera de Santa Tecla, en otras partes, pero que aquí les dimos la información.

El que quieran vulnerar un sistema de esta naturaleza al único que pone en riesgo es al ciudadano. Y el gobierno central cobra una tasa aparte, en un impuesto especial a la telefonía, para apoyar la seguridad pública; con la diferencia de que la gente no la percibe, del lado de lo que cobra el gobierno y en Santa Tecla, la gente sí percibe el beneficio.

Vemos hoy un CAM verde olivo. ¿Cuál es el enfoque que tiene?

Nosotros hemos creado un modelo de seguridad absolutamente efectivo, tanto así que ahora todos los candidatos a alcaldes de todos los partidos nos están imitando. ¿Cómo esperas que la PNC abarque a los 6 millones de habitantes y los 20,000 kilómetros cuadrados con 28,000 elementos? Es imposible. Ahí es donde las policías municipales, que por concepto son las policías comunitarias, tienen que entrar a hacer la función de policía preventiva. Nosotros le hemos apostado a la prevención, y así le toca a la policía la represión, a la fiscalía la investigación.

Ahora, ¿por qué el cambio de uniforme? Porque lo que queríamos era diferenciarnos de Antiguo (Cuscatlán), así como San Salvador se diferenció de Antiguo y de Soyapango, teniendo uniformes diferentes para que se identificara bien cuál CAM pertenecía a dónde. Y tenemos mejor control de este uniforme. Y ciertamente el uniforme que elegimos, los colores y todo, son imponentes, generan mayor respeto hacia el Cuerpo de Agentes Municipales.

¿La población le pide más agentes en algún lugar?

Lo que hemos hecho es descentralizar el CAM. Así como creamos distritos, creamos delegaciones distritales del CAM, y ahí tiene sus propias patrullas, sus propias motocicletas patrullas, sus propios vehículos utilitarios para el distrito y entre 50 y 80 agentes, según el tamaño del distrito y la demanda de trabajo que hay, con mando propio y con independencia para operar. Esto ha generado también una mayor dinámica porque hay patrullaje en las colonias, hay presencia en los parques, hay mejor capacidad de reacción y de apoyo a la ciudadanía. Y, por otro lado, apoyamos a la policía porque tenemos una delegación del 911 en videovigilancia. Ellos, cuando no tienen unidades cerca, nos piden apoyo, pero estamos bajo jurisdicción PNC porque estamos en auxilio a la PNC. Creamos la unidad canina, que cuenta ahorita con dos elementos, pero la idea es llegar a 12. Queremos ir incorporando parejas de perros poco a poco.

Nosotros hemos dicho que queremos hacer de Santa Tecla una ciudad de primer mundo, una ciudad inteligente, una “smart city”, la primera de Centroamérica, y estamos bastante avanzados en ello. Tú no puedes tener una ciudad inteligente que no sea segura. La primera etapa es el control de territorio. La segunda es una efectiva seguridad, la tercera es la conectividad a internet, que ya la tenemos.

¿Cuáles son otros proyectos?

El programa deportivo, el más grande de El Salvador a escala municipal. Creamos el Instituto Tecleño de los Deportes (ITD), creamos y apoyamos el esfuerzo de básquetbol. En sub-23 somos campeones nacionales en masculino, campeones nacionales en femenino, además de apoyar al Santa Tecla Fútbol Club y mejorar el nivel de apoyo que se ha dado a este equipo. Aumentamos de 300 niños que encontramos en 2015 haciendo deportes a más de 3,500 a la fecha, sin contar los niños que están en las escuelas comunitarias, que son 14 en total, y esto suma otros 1,500 a 2,000 niños adicionales. Subimos de siete deportes a 20 deportes.

¿Cuál ha sido la inversión en el estadio Las Delicias, en El Cafetalón?

Al estadio Las Delicias le estamos dando mantenimiento permanentemente, igual que en El Cafetalón. Ahorita estamos por cambiar la grama sintética de dos canchas en El Cafetalón por grama sintética de última generación. En El Cafetalón vamos a abrir el primer parque canino para que los perritos estén en un área y no afecten a los demás. A 2016 al cierre, tenemos documentado el ingreso de 1 millón 50,000 personas. Al cierre de 2017 estamos terminando de cuadrar números, pero calculamos que han llegado más de 1 millón 250,000 personas. El plan maestro de El Cafetalón busca ampliar la capacidad de cabida de vehículos, aumentar la cantidad de oferta deportiva, aumentar la oferta gastronómica y mejorarla, aumentar los espacios de convivencia, mejorar la accesibilidad del mismo, y esto nos va a permitir que El Cafetalón pueda recibir hasta 3 millones de visitas al año.

Al Cafetalón llega gente desde Soyapango, desde Armenia, desde Santa Ana, desde el puerto, desde Colón, de Opico, de San Salvador, de Antiguo, de Nuevo. Tiene 750 equipos de fútbol, pero el tecleño había dejado de ir al Cafetalón. Bajo nuestra administración, con todas las mejoras que hemos hecho, el tecleño está retornando al Cafetalón.

También la cancha que pusimos en el parque Las Araucarias, el graderío que le agregamos a la cancha de básquetbol también; el parque Luces del Volcán, que lo hicimos nuevo completamente. Todas las remodelaciones que hemos hecho en el parque extremo, la recuperación y mejora del parque en La Sabana II, restauración del parque La Sabana III. Creamos de cero el parque Adela Van Severén de Contreras.

Pero en desarrollo social tenemos ocho clínicas municipales. Hemos realizado más de 128,000 consultas en lo que va de nuestro período, tanto en nuestras clínicas como en las brigadas médicas que hemos realizado.

¿Se han hecho directamente con fondos de la municipalidad o han tenido apoyo, cooperación de otras organizaciones?

Hemos tenido apoyo también del Patronato Progresando en Familia. Este patronato administra los baños de los mercados y del parque San Martín, y todo ese dinero sirve para obra social y para inversión en infraestructura que vaya orientada a la familia tecleña. Este dinero, antes de que nosotros llegáramos, se lo quedaba una organización afín al FMLN. ALGES, una asociación de veteranos con discapacidad del FMLN, administraba estos baños, pero solo le daban $350 al municipio; era todo lo que le daban al mes. Y el municipio pagaba el agua, pagaba la luz, pero no invertían en los baños, no los mejoraban. Toda la utilidad que tiene el patronato, después de los gastos que significa dar el servicio, va entero a obras que la municipalidad le pide.

¿Estos fondos que obtiene el patronato están siendo auditados, rinde cuentas?

Nada se pasa sin rendir cuentas. Tanto así que hace poco el consejo municipal recibió el dinero, dio por recibido las últimas inversiones y a la fecha el patronato lleva invertido más de $1 millón en la Alcaldía Santa Tecla y para el presupuesto de este año 2018 está programado invertir cerca de $600,000 en atención al municipio.

¿Se está acatando la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo en el tema del contrato de las luces LED con la empresa AGM?

Nosotros hemos presentado una revocatoria sobre ese tema porque la Sala no me puede pedir que cometa una ilegalidad. La Sala no puede obligarme como funcionario a que cometa algo ilícito o ilegal. Entonces yo no puedo pagarle a AGM por un servicio que ellos no me prestan directamente, porque la energía eléctrica la pagamos nosotros de forma directa a Del Sur. Por otro lado, la forma de pagarle es con fondos FODES e ISDEM; ya dijo que la ley del FODES prohíbe que se utilicen esos fondos para concesiones.