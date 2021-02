“Nosotros no apoyamos que el Tribunal esté haciendo simulacros falsos”: Comisionada Recinos

La comisionada presidencial, Carolina Recinos, afirmó este lunes que el Gobierno de El Salvador (GOES), no confía en el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de cara a las próximas elecciones del 28 de febrero, cuando los salvadoreños elegirán a los miembros de la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y los próximos concejos municipales.

Recinos dijo que el gobierno ha llevado a flote la palabra “fraude” porque a estas alturas el TSE “no está dando las garantías adecuadas para que el proceso sea transparente” en las elecciones.

“Nosotros continuamos viendo un TSE que no está dando las garantías adecuadas para que el proceso electoral sea transparente y acorde con la legalidad”, expresó. Argumentó que el TSE está actuando de forma “precipitada, poco transparente y poco técnica”, refiriéndose a los simulacros realizados por la institución para garantizar que las elecciones se realicen de forma ordenada y fluida el próximo 28 de febrero.

“Hacen un segundo simulacro excluyendo a la JRV, a la junta de vigilancia… no transmiten actas, solo resultados, en un sistema que no es el mismo que habían anunciado para el día de las elecciones”, afirmó Recinos. Siguió, y criticó que estos simulacros se hicieran “a puertas cerradas” es decir, sin acceso a los medios de comunicación.

Por otro lado advirtió que después de las elecciones pueden haber deducciones de responsabilidades entre los magistrados por “no hacer lo que deben hacer”.

“Tenemos dudas cuando hay magistrados que han expresado ya su criterio, y además se enfrentan al gobierno. Vemos un TSE débil, donde aquellos magistrados que no están apoyando la posición de una mayoría que ahí se ha constituido entre representantes del FMLN, Arena, y otros, se deberían de desmarcar porque después del proceso electoral pueden haber deducciones de responsabilidades por omisión de deberes, por no hacer lo que tienen que hacer y garantizar la efectividad de la elección. Esta es una elección compleja… nosotros no apoyamos que el Tribunal esté haciendo simulacros falsos” finalizó Recinos.

Este pasado domingo se llevó a cabo el segundo simulacro por el TSE al cual los magistrados calificaron como un éxito. En este se instaló una Junta Receptora de Votos (JRV) en cada uno de los 1,595 centros de votación que estarán habilitados el próximo 28 de febrero para que los salvadoreños puedan ejercer el sufragio.

Estas JRV fueron las que transmitieron las actas para probar la funcionalidad del sistema utilizado por el TSE. Se recibieron un 80% de las actas por lo que el magistrado Julio Olivo dijo que "había sido un resultado de éxito", además de que el TSE desmintió que el sistema no sea el mismo que el que se utilizará el día de las elecciones.