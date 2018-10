Notifican a ex fiscal general Luis Martínez por nuevos delitos vinculados a corrupción judicial

El ex fiscal general Luis Martínez fue notificado esta mañana por los nuevos delitos relacionados con la acusación que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR) sobre venta de justicia y sustracción de fondos de la institución durante su gestión.

Fiscales llegaron hasta una de las salas del centro judicial destinada para los testigos, donde Martínez fue llevado ayer para continuar la audiencia preliminar en su contra por el delito de divulgación de información en un caso vinculado con el sacerdote Antonio Rodríguez.

Los delitos que le han, sido notificado a exfiscal Luis Martínez, son Lavado de dinero, Peculado, Negociaciones Ilícitas, Coecho propio, Falsedad documentada y Omisión en la investigación. pic.twitter.com/jknjXQeX62 — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 17 de octubre de 2018

En esa habitación, los fiscales le informaron que está acusado de lavado de dinero, peculado (desvío de dinero), negociaciones ilícitas, soborno, falsedad documental y omitir investigaciones.

El juez que ventila el caso autorizó a Martínez dar una conferencia de prensa para responder sobre los nuevos señalamientos que le imputan.

Martínez se consideró un perseguido político: "Hay persecución política, hay dos tipos de delitos los reales y los imaginarios. Me responsabilizo de errores que haya cometido, pero no de delitos; solo el que no trabaja no comete errores", dijo.