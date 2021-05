"Nuestra lucha no se ha hecho solo con dinero", dice el Foro Nacional de Salud sobre auditoría a oenegés

El Foro Nacional de Salud (FNS) reaccionó este viernes a la investigación que promueve el bloque oficialista de la Asamblea Legislativa en torno a las oenegés que han recibido recursos públicos.

Bartola Pérez, integrante del FNS, consideró que esta investigación, así como la intención del Ministerio de Gobernación de reformar la ley de asociaciones sin fines de lucro, buscan controlar el financiamiento de las oenegés e inmovilizarlas, lo que podría coartar la libertad de expresión y de organización de las comunidades.

No obstante, Pérez dijo que esto no detendrá la labor de contraloría social de las organizaciones. "Revisar quién financia coarta, pero las luchas no se han hecho solo con dinero", afirmó durante una conferencia de prensa del FNS, donde se presentó un balance de la salud pública, a dos años de la llegada de Nayib Bukele a la Casa Presidencial.

"Nosotras no vemos cuánto nos van a dar para ir a las comunidades, nosotras vamos por convicción (...). Es un claro retroceso, pero no es el dinero lo que nos tiene aquí. Nosotras vamos a seguir trabajando", insistió. El FNS ha recibido financiamiento de entidades como la española medicusmundi.

En su balance, el Foro destacó que en estos dos años el Ministerio de Salud ha reservado información que debería estar a disposición de todos, como sus planes y políticas. También subrayó que Bukele se ha enfocado en concentrar el poder durante estos dos años y la investigación de las oenegés es un reflejo de ello.

"Este gobierno está concentrando el poder y quiere controlar a las oenegés críticas, pero un amigo es el que te critica y te critica para que mejorés", dijo Rina Ábrego, otra integrante del FNS.

La Asamblea creó una comisión especial para investigar a las organizaciones de la sociedad civil que han recibido recursos del presupuesto. Esta semana, el Ministerio de Hacienda entregó a los diputados de la comisión un informe al respecto y aseguró que se han transferido a las oenegés $273 millones desde 2010. Sin embargo, el documento fue declarado confidencial.

En ese contexto, Gobernación informó el 24 de mayo al Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) que en su agenda de 2021 ha incluido proponer reformas a la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. El documento colgado en el sitio web del OMR solo indica que en noviembre esperan presentar o tener aprobada la reforma, que buscaría "establecer un régimen jurídico especial" para estas entidades.