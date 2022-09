Nueva cárcava en Brisas de San Francisco angustia a esa residencial

Las familias de la residencial Las Brisas de San Francisco, en San Salvador, están en incertidumbre por la formación de una quinta cárcava en la zona, después que las lluvias de la tarde del 1 de septiembre ocasionaran un desprendimiento de tierra.

Máquinas excavadoras y empleados del Ministerio de Obras Públicas (MOP) llegaron a la residencial desde las 6:00 de la mañana de ayer a remover la tierra y sacar el ripio de la nueva cárcava.

Los habitantes de la residencial también regresaron a la zona a intentar recuperar sus pertenencias. Ropa, muebles y enseres del hogar eran las cosas que estaban retirando de sus viviendas cuando funcionarios de los ministerios de Gobernación, Medio Ambiente, Obras Públicas y de Protección Civil llegaron al lugar para dar una conferencia de prensa. Prometieron entregar un subsidio a las familias que se suman a las afectadas desde el 2 de julio por el colapso de la bóveda, ubicada en la calle principal.

De acuerdo con el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, han evacuado a 42 familias de la colonia. "Desde hace dos meses que comenzamos la intervención acá en Brisas de San Francisco llevamos 42 familias evacuadas. Ayer en la noche evacuamos las últimas y se le dio la asistencia para poder ayudar a las familias", dijo.

En la residencial hay cinco cárcavas, confirmó el titular de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, y una vez más anunció que construirá una nueva bóveda de 550 metros de longitud para evitar "futuros hundimientos". El 6 de julio, Obras Públicas decretó alerta roja focalizada y declaró inhabitable la zona de la calle principal en que se había formado la cárcava. El nuevo hundimiento está en el pasaje 11.

"Por seguridad de toda la población que está en esta zona, se va a ampliar la zona de riesgo. Nosotros lo declaramos como inhabitable de manera temporal y esto sirve también para brindarle un apoyo a las familias, como se estaba haciendo con las primeras familias para alquilar una vivienda", informó Rodríguez.

Habitantes de la residencial dijeron a LA PRENSA GRÁFICA que el Gobierno aún no se ha comunicado con ellos para dar el subsidio del alquiler. María Teresa, una vecina del lugar, dijo que desde el pasaje 6 hasta el 11 están en peligro, por lo que tendrá que evacuar. "La indicación es que tenemos que desocupar, pero de ayuda no nos han hablado y estamos preocupados porque los alquileres no bajan de $800 y $900", acotó.

Douglas Monterrosa, otro residente, indicó que los trabajos de reparación aún no han avanzado y que desde hace más de un mes esperan que el MOP los retome. Según les informaron, la pausa se debe a que la entidad está esperando que llegue maquinaria. "No sé qué están esperando ellos, si están esperando que se vaya una vida para meterle mano a esto, dicen que tienen el dinero pero no vemos que intervengan, vemos pocos avances en los trabajos que nos habían prometido", dijo.

Los pasajes afectados en la residencial son la senda 10 y 11, pero esto se amplió hasta la senda 6 en las últimas horas.

Otras intervenciones

El problema en la residencial Brisas de San Francisco es de larga data. Desde 1998, la comunidad reportó su primera bóveda colapsada y, tras el terremoto de 2001, exigió a la empresa constructora que enmendara este error, sin obtener respuesta. Otro hundimiento ocurrió en abril de 2014 por una ruptura de tubería. Pero las autoridades no tomaron medidas hasta noviembre de 2016, con una inspección de la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo (DACGER) del MOP.

Pero esta intervención tampoco solucionó el problema. Habitantes de la residencial pidieron el 13 de abril de 2017 a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigara a la empresa responsable de hacer la residencial.

La intervención más reciente fue el 12 de agosto de 2019, cuando el MOP lanzó la convocatoria para contratar el diseño y construcción del proyecto para reconstruir la cama hidráulica de la bóveda en la calle principal de la residencial.