Nueva compra del gobierno a familia de Koky Aguilar

Trade Winds, empresa de familiares de Jorge Aguilar, fue una de las proveedoras a las que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) recurrió para adquirir las cestas solidarias con los alimentos que el gobierno anunció para la población afectada por la pandemia de covid-19, según un informe que la cartera estatal presentó ante la Asamblea Legislativa.

A finales de abril, el gobierno salvadoreño informó sobre la adquisición de más de un millón de paquetes de alimentos a precio de mayoreo. La medida llegó tras la entrega de un bono de $300 a más de un millón de hogares. El MAG inició con la entrega de las primeras cestas solidarias a principios de mayo pasado.

En un informe sobre la utilización de los recursos del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), el MAG reportó $137.7 millones en desembolsos para la compra de alimentos, materiales y logística para la distribución de los paquetes, entre otros gastos; así como $136.2 millones en pagos ya efectuados al 9 de julio de 2020.

En el documento se detalla que el MAG compró 66,800 canastas a Trade Winds, para las que la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (OACI) solicitó $537,570.00. El 4 de mayo de 2020, la OACI requirió $123,750.00 para la adquisición de 25,000 canastas alimenticias, y dio un 50 % de anticipo. La otra mitad se canceló el 19 de mayo de 2020, de acuerdo con el documento. El 29 de mayo se gestionaron $148,500.00, y se detalla un pago parcial por 15,000 cestas solidarias.

En junio, el MAG reportó otros $210,870.00; en el apartado se desglosa la compra de 21,300 cestas solidarias a Trade Winds y un pago parcial. El 12 de junio, la OACI del MAG pidió $54,450.00 para 5,500 canastas solidarias más. En el reporte figuran las compras de varios tipos de productos a otras empresas.

De acuerdo con registros públicos, una de las finalidades de Trade Winds es la distribución y comercialización de toda clase de productos; asimismo, "la importación, exportación y comercialización de bombas hidráulicas de toda clase; y administrar, establecer y desarrollar toda clase de franquicias".

La empresa, fundada en 2005, fue adquirida en 2010 por Adela de Aguilar y Jessica Zarco, cuñada y hermana de Jorge Aguilar, respectivamente. El abogado de la empresa indicó que esta no está inhabilitada para ofertarle al MAG, según la LACAP.

"Si yo tengo una empresa no puedo ofertarle a la institución en la que estoy trabajando. Si yo soy, por ejemplo, ministro de Trabajo, y mi hermano tiene una empresa, él no puede ofertarle al Ministerio de Trabajo, pero no hay nada que le impida a mi hermano que le oferte al Ministerio de Salud, al Ministerio de Seguridad, de Defensa, etc.", alegó el abogado, al citar el artículo 26 de la LACAP, en sus literales B y C.

"El artículo 26 de la LACAP le prohíbe literalmente a los familiares de Koky vender a las instituciones donde Koky es funcionario. Los familiares no le podían vender ni al FONAES ni al ANDA", reiteró el abogado.

¿Cómo participa la empresa en la selección para las cestas solidarias? Según el abogado, el MAG habilitó una plataforma denominada "Héroes covid", en la que "uno podía inscribirse como comerciante o productor para que el ministerio lo tomase en cuenta a en los procesos de compra que se iban a realizar", por lo que la empresa se inscribió por medio de un formulario.

“El artículo 26 de la LACAP le prohíbe literalmente a los familiares de Koky vender a las instituciones donde Koky es funcionario. Los familiares no le podían vender ni al FONAES ni al ANDA”.



Abogado de Trade Winds

La plataforma héroes.covid19.gob.sv fue anunciada el 5 de mayo en la cuenta del presidente de la república. "Si eres un profesional de la salud, psicólogo, trabajas en el sector agrícola y ganadero o eres ciudadano comprometido; postúlate como voluntario y ayúdanos a sacar a nuestro país adelante", decía el post publicado en esa fecha. El sitio ya no está disponible. El FOPROMID, con cuyos fondos se compraron los alimentos, según el artículo 6 de su ley, no está sujeto a la LACAP "por la naturaleza de los eventos que serán atendidos y mientras duren los mismos".

Pago incompleto

El abogado de la empresa aseguró que todo el expediente de contratación está en orden. Asimismo, resaltó que la empresa todavía no ha recibido la totalidad del pago acordado con el MAG, al tiempo que afirmó que esta ha cumplido a cabalidad con lo acordado, y entregado todos los productos. LA PRENSA GRÁFICA consultó al MAG sobre los pagos a proveedores en el caso de las compras para la entrega del paquete de alimentos en su primera fase, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta.

Jorge Aguilar fue separado de la presidencia de la junta directiva del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) el 20 de junio pasado a raíz de la publicación de una investigación de la plataforma regional Salud con Lupa, que el 17 de junio pasado publicó: "La empresa de reciclaje de plástico de Jorge Aguilar, presidente del Fondo Ambiental de El Salvador, le ha vendido protectores faciales al Ministerio de Salud por un cuarto de millón de dólares".

La empresa mencionada en esa investigación es INSEMA, S. A. de C. V. "En vista de la información que ha salido en diversos medios, de una compra que el Gobierno habría hecho, a una empresa de un funcionario, siendo esto una posible violación a la Ley de Ética, he ordenado la separación del cargo de @kokyaguilar27, como presidente del @FONAES", tuiteó el presidente de la república, Nayib Bukele, el 20 de junio.

El mandatario dijo en esa ocasión que solicitaría una auditoría a la Corte de Cuentas de la República (CCR) y a la CICIES. En el reporte que el MAG envió a la Asamblea Legislativa figura también una compra de 140,000 cestas con alimentos a IDECAFEZ, empresa donde figuran como administradores miembros de la familia Aguilar. En esa oportunidad, la OACI solicitó $1 millón y en el desglose aparece un anticipo de 30 % y luego otro anticipo por otro 30 %.

Tras conocerse en el ámbito público esa compra, Jorge Aguilar aclaró a través de un comunicado que no era parte de la empresa desde el 8 de junio de 2019, cuando vendió sus acciones, "lo cual fue reportado a las instituciones correspondientes para los efectos legales pertinentes". En Trade Winds no ha figurado como socio Jorge Aguilar, según consta en el Registro de Comercio y según aclaró su abogado.