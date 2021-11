Nueva ley avalaría adopciones a parejas del mismo sexo

Las reforma a la Ley de Adopciones propuestas por los diputados oficialistas de la comisión de familia han sido cuestionadas por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y por el partido VAMOS por, supuestamente, dar oportunidad para que parejas del mismo sexo puedan adoptar.

El artículo 11 de la ley vigente establece que "la adopción conjunta solamente puede ser solicitada por cónyuges no separados y por parejas conformadas por un hombre y una mujer así nacidos y declarados judicialmente convivientes".

El artículo es enfático en que los matrimonios deben ser entre hombre y mujer y en la propuesta presentada, inicialmente, por los diputados oficialistas, se incluía que tenían que ser parejas conformadas de esta forma. Sin embargo, luego de recibida la pieza, diputados de Nuevas Ideas propusieron cambios. Uno de estos fue que el artículo elimina esta especificación y habla solo de matrimonios.

"La adopción conjunta podrá ser solicitada por familias constituidas por matrimonio o convivencia declarada judicialmente", reza la nueva propuesta.

Dado que la legislación nacional no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, Francisco Lira, diputado de ARENA, asegura que podría ocurrir que quienes contraigan matrimonio en el extranjero estén facultados para adoptar en El Salvador.

"En la ley actual está bien claro que las parejas conformadas por un hombre y una mujer, pero ellos lo han cambiado", dice Lira. Además, sostiene que esta ley secundaria podría buscar seguir la misma lógica de las reformas a la Constitución de la República, pues la reforma al artículo 32 menciona "diversos tipos de conformación de familiar".

"Nos hacemos la pregunta, ¿por qué quitar hombre y mujer así nacidos?. Luego, ¿por qué quitar la palabra matrimonio? Se habla de constituir familia", cuestionó, Cecia Rivas, asesora jurídica de VAMOS.

Además, dice que la discusión en la comisión se vio condicionada porque las propuestas de cambio se introdujeron después de la presentación de la propuesta y que no pudieron ser estudiados por los grupos parlamentarios.

"En el momento no dieron la apertura para entrar al análisis. Fue muy rápido todo", expresa Rivas.

En la votación del artículo, ni ARENA ni VAMOS dieron sus votos. Tampoco para el dictamen. Lira explicó que ARENA sentará postura al respecto porque tiene preocupación sobre varios artículos de la ley, además del 11.

Por su parte, la diputada Anabel Belloso, del FMLN asegura que no es un problema la posibilidad de que matrimonios del mismo sexo adopten, sino las garantías de la protección de los menores.

"Yo no veo problema. Lo que debe cuidarse con estas reformas es que no se dejen espacios que faciliten la trata y no cuiden el interés superior de los menores" expresó Belloso.