Nueva ley de migración sigue pendiente de aprobarse en Asamblea

Desde el pasado 11 de junio los diputados de la comisión de relaciones exteriores de la Asamblea Legislativa acordaron dictamen favorable para aprobar la Ley Especial de Migración y de Extranjería, la cual integrará y actualizará la Ley de Migración, la Ley de Expedición y Revalidación de Pasaportes, la Ley Especial para Residentes Rentistas y la Ley de Extranjería. Sin embargo, hasta la fecha el nuevo marco jurídico, que se discutió por casi dos años, sigue esperando su aprobación.

La diputada de ARENA Marcela Villatoro dijo que la nueva bancada de su partido todavía está revisando el proyecto de ley y tienen algunas observaciones, por ejemplo, acortar la lista de funcionarios a los que se les daría pasaporte oficial y diplomático. Mencionó el caso específico de los síndicos municipales que se les busca dar pasaporte oficial. La ley actual contempla ese tipo de pasaporte para alcaldes.

"Se incorporaron personas que a nuestro criterio no deberían estar, porque queremos evitar el mal uso de dicho documento (...) en el pasado hemos visto el mal uso que se le ha dado a los pasaportes y, por eso, queremos tomar el tema con cautela", indicó.

El diputado del FMLN Manuel Flores dijo que ese punto ya había sido superado en la comisión y le extraña que vengan de decir que no están de acuerdo. Aseguró que para su partido no es "punto de honor" que se le entregue pasaporte a todo mundo.

"Eso ya se sacó, eso no es verdad. Es más, con ellos lo discutimos. Es más, la actual bancada de ARENA, los que están en la comisión, participaron en esta discusión de estos artículos sobre el pasaporte oficial y diplomático. Me extraña que hoy vengan a decir que no están de acuerdo cuando se aprobó en Cajamarca en la última reunión que tuvimos ", dijo.

Según el proyecto, la nueva normativa regulará precios migratorios, procesos de nacionalización y naturalización.

Además, la ley contemplaría la visa para inversionistas, visa de negocio o representantes comerciales, todas tendrían un costo de $200. Por obtener la visa consular para múltiples entradas se pagaría $75. En el caso de la visa para la nacionalidad salvadoreña por naturalización tendría un costo de $700, y la visa de residencia transitoria para trabajadores de temporada y transfronterizos $10.

El proyecto de ley también indica que se les debe de dar atención, alojamiento, salud y educación a las niñas, niños o adolescentes migrantes extranjeros no acompañados o separados, mientras permanezcan en el país.

Además, manda a crear una escuela migratoria para empleados de la Dirección de Migración.