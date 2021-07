Nueva ola de despidos en la Asamblea Legislativa: cierran cinco unidades completas

El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) denunció que el órgano legislativo ha realizado nuevos despidos masivos este día, incluyendo mujeres en estado de embarazo y personas con discapacidad, al tiempo que denunciaron irregularidades en nuevas contrataciones por parte de la junta directiva.

Carmen Sosa, primera secretaría de conflictos; y Sara Alfaro, secretaría de la mujer; denunciaron que los despidos han tenido lugar en las departamentales de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate, además de en las oficinas centrales de San Salvador. Según las sindicalistas, la Asamble ha despedido unidades enteras para hacer espacio para meter a personal nuevo contratado por el oficialismo.

“Los argumentos que dicen es que son plazas innecesarias, que están saturadas las unidades, que no hay fondos para poder seguir pagando su planilla. Eso es completamente mentira, porque nuestros salarios ya están en el presupuesto de la Asamblea”, apuntó Sosa.

Las unidades de género, medio ambiente, proyección institucional, servicios generales,y de seguridad son algunas de las que habrían sido objeto de despidos masivos por parte de la directiva de la Asamblea, explicaron las sindicalistas, que agregaron que la seguridad del órgano ahora está a cargo de la PNC y que esta intentó impedir que ingresaran al edificio legislativo para brindar su conferencia de prensa.

“Están dejando las unidades solo con el ordenanza, quieren meter a la gente que han contratado y meterla a las unidades, y no es justo. No es justo que estén tratando al trabajador de esta forma. El trabajador que no acepta la indemnización que ellos quieren lo están coaccionando. Es lamentable que estamos a fecha que nos den nuestro salario y a los trabajadores los despiden sin su salario”, agregaron.

Las sindicalistas no descartaron la opción de presentar demandas ante organismos internacionales, dado que a nivel local el oficialismo ha copado todas las instituciones y no creen que puedan tener apoyo de ninguna institución. Recordaron que el Estado ha firmado convenios de respeto a derechos laborales con la Organización Internacional del Trabajo.