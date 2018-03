Nueva polémica en la alcaldía capitalina por tres nuevos mercados

Lee también

Una nueva deuda por $92 millones es lo que los concejales del partido ARENA en la Alcaldía de San Salvador denunciaron ayer tras la sesión del concejo capitalino. Los areneros aseguran que el alcalde del FMLN Nayib Bukele y concejales afines a él aprobaron acuerdos para la construcción de tres nuevos mercados que implicarán que la comuna adquiera nueva deuda. Fabio Castillo votó en contra.También, los funcionarios de ARENA aseguran que las intenciones de Bukele y de quienes votaron por los tres proyectos es privatizar los mercados al “entregar la construcción y administración de tres mercados municipales a la empresa Direct Security Systems bajo usufructo”. Los mercados a los que se refieren es el que se pretende construir en el predio de la ex-Biblioteca Nacional, el del estacionamiento de la plaza Hula y el mercado Escalón.“En agosto de 2016 votaron por una sociedad de economía mixta que iba a dedicarse a la construcción y administración de mercados, donde la alcaldía tendría el 25 % de la sociedad, y una empresa privada tendría el 75 %. Se formó la sociedad en aquel momento y ahora se firmó un contrato marco y tres contratos para la construcción de los tres mercados: mercado Escalón, Hula Hula y exbiblioteca... no nos quedó claro si esta gente estaba capacitada técnica y financieramente para hacer los mercados”, expresó el concejal de ARENA Edwin Zamora.Por su parte, el alcalde reaccionó a través de las redes sociales y aseguró que lo que buscan los concejales del partido ARENA es que los proyectos no se realicen. Bukele les recordó “que no necesitan los votos” para aprobar los proyectos que, por ende, generarán deuda para los capitalinos.“Los dos mercados que más impacto tendrán sobre el reordenamiento del Centro Histórico son los mercados que se construirán sobre el parqueo Hula Hula y sobre el predio donde antes estaba la destruida ex-Biblioteca Nacional”, expresó Bukele.Pero la polémica no solo termina con los nuevos proyectos de los mercados, sino que la administración de Bukele ha adquirido una deuda de $513.6 millones que compromete a la municipalidad por 30 años.“La Alcaldía de San Salvador otorgó ayer contratos para la construcción y administración de tres mercados municipales mediante una sociedad de economía mixta... Eso hace que la cifra de compromisos entre deudas y contratos firmados por la alcaldía excedan los $513.6 millones”, agregó Zamora.La decisión de los concejales afines a Bukele se da en momentos en los que han sido cuestionados por la forma en la que se desarrolló el proceso de licitación para ejecutar un proyecto de sistema de videovigilacia en la capital.Este proyecto se busca que sea por 20 años. Actualmente la adjudicación del mismo se encuentra detenida por los recursos de revisión que interpusieron tres de las cuatro empresas que participaron en la licitación.Zamora agregó que en ningún lugar en los contratos de los proyectos aprobados se habla de cuánto van a cobrar para los comerciantes que se instalen en los mercados. No sabemos si va a existir el beneficio social para estos comerciantes.