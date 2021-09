Una nueva marcha de sectores organizados de la sociedad civil se concentra esta mañana en la plaza Divino Salvador del Mundo en la capital salvadoreña para marchar hacia la Asamblea Legislativa en contra de las leyes aprobadas por el oficialismo en sintonía con el Gobierno de Nayib Bukele que, aseguran, atentan contra el país.

Veteranos de guerra, sindicatos y organizaciones sociales protagonizan la manifestación en contra de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, la imposición del bitcóin, los despidos masivos y la reforma a la Constitución que impulsa el Gobierno.

La marcha está programada para salir a las 9:00 de la mañana, y entre las calles que recorrerá se encuentra la alameda Juan Pablo II.

"Estamos ante un rompimiento del Estado constitucional, de un solo plumazo se volaron a los jueces, pero al papá del ministro de Seguridad no lo quitaron aunque tiene 70 años, muchos de los jueces que han nombrado son corruptos y no dicen nada... Nahum Martínez, señalado en la Asamblea como corrupto, coaccionó a uno de los testigos en el desfalco del Estado, ahí no dijo nada el señor presidente ni lo va a destituir", reclamó Stanley Quinteros, secretario general del sindicato de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

#ElSalvador | Stanley Quinteros, secretario general del Sindicato de la CSJ denuncia retenes que están deteniendo los buses que transportan a las personas que participarán para la marcha.



"No al bitcóin, no a esa reforma constitucional, reforma de pensiones y despidos masivos que se están dando, por eso estamos acá, para ir calentando y tratar de sacar al dictador y autoritarismo familia Bukele y empresarios amigos", dijo Wilfredo Berríos, del Frente Social Sindical Salvadoreño, otro de los participantes de la protesta.

Nueva protesta ciudadana se concentra en plaza Salvador del Mundo lista para marchar hacia Asamblea Legislativa. Foto de LA PRENSA/Jorge Carbajal

Por otra parte, Quinteros denunció que la Policía Nacional Civil (PNC) está cometiendo abuso de poder para detener pick ups, buses y camiones que transportan manifestantes hacia la actividad.

"Les han decomisado la tarjeta de circulación, la licencia, le toman foto a las placas y no los quieren dejar pasar", aseguró. Dijo que estas acciones han sido reportadas desde el bulevar Constitución, La Libertad, Zacatecoluca y Morazán.

Similar situación fue denunciada el pasado 15 de septiembre cuando ocurrió la multitudinaria marcha de miles de salvadoreños.