Nueva terminal de oriente funcionaría desde junio

Hasta mediados de este año es el nuevo plazo para poner a funcionar la nueva terminal de oriente, en el límite de Soyapango e Ilopango, informaron el Viceministerio de Transporte (VMT) y la sociedad que se encarga del proyecto.El año pasado se indicó que la terminal de oriente actual saldría de la capital en diciembre, posteriormente se informó que sería marzo de 2017 y ayer el titular del VMT, Nelson García, dijo en la entrevista matutina de Canal 12 que será a mediados del año. “A partir, esperamos nosotros, de mayo, junio, la terminal de oriente la estamos trasladando llegando a Ilopango y eso va a permitir que ya no transiten por ahí (bulevar del Ejército) 650 unidades”, expresó.René Velasco, representante de la sociedad SUTRANS que aglutina a rutas de las zonas paracentral y oriental, confirmó esa proyección y que actualmente están en la gestión de permisos con la Alcaldía de Soyapango para poder hacer las adecuaciones al terreno donde va a operar.Afirmó que la inversión ronda los $11 millones, de los cuales aproximadamente $4 millones corresponden a la adquisición del terreno de 3.5 manzanas, que es tres veces mayor al terreno donde actualmente se ubica la terminal. Los recursos provendrían de créditos, principalmente del Banco Hipotecario.El viceministro de Transporte agregó que sacar la terminal es parte de la primera etapa de implementación del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) para disminuir la carga vehicular de los carriles adyacentes al carril segregado.Además, aún necesitan completar la flota de 208 unidades del sistema de transporte masivo, actualmente tienen 37, para organizar el resto de rutas de la cuenca oriente del AMSS. “Cuando venga el resto de unidades del SITRAMSS ya no van a pasar los transportes alimentadores por los otros carriles adyacentes, sino que al final va a terminar siendo utilizado solo por los particulares”, afirmó García.Por otro lado, dijo que aún no tienen notificación oficial de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre los permisos cancelados en 2013 por un proceso sancionatorio; no obstante, con base en el comunicado emitido por la sala el miércoles, dijo que en ningún momento ordena devolver permisos, como lo afirmaron representantes de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS) y Rutas Unidas.Los permisos duraban un año y ya habían vencido cuando la sala dictó medida cautelar al respecto.