Nueva victoria en concurso de robótica

El proyecto de robótica "Microscopio Automatizado lego ev3", desarrollado por las estudiantes de segundo año de bachillerato Andrea Muñoz, Silvia Amaya y Belén Martínez, con el apoyo de su profesor de Informática, Saúl Rivera, volvió a agenciarse otro premio esta semana.

Se trata del segundo lugar del Encuentro Juvenil Latinoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento, que fue organizado por la Cámara de Comercio de Ambato de Ecuador y en el que participaron 15 países: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Colombia, México, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Guatemala y El Salvador.

"Ganamos el segundo lugar y con ello una certificación para participar en la Expociencias de Chile, 2021", explicó Rivera, quien detalló que este evento tendrá lugar en octubre.

LA PRENSA GRÁFICA publicó hace tres semanas, el 20 de abril, que la tres estudiantes del Colegio Angloamericano ya se habían ganado con este mismo proyecto otra certificación para participar en la Expociencias 2021 que se llevará a cabo en Durango, México, a finales de este año.

Para ese entonces, Rivera señaló que había comenzado a hacer gestiones solicitando apoyo a la Secretaría de Innovación para poder costear los pasajes de las estudiantes, entre otras cuestiones, pero no había obtenido respuesta. Y, hasta ahora, sigue sin tenerla: "Aún no nos contesta (la Secretaría de Innovación). ¿Sabe? Los invité a esta premiación, para que estuvieran como apoyo a nuestro país, y no estuvieron", lamentó el docente.

Las casi bachilleres, por su parte, se mostraron satisfechas con el nuevo logro. "Me siento sorprendida y con mucha alegría de saber que nuestro proyecto fue seleccionado para obtener un segundo lugar. Como equipo nos sentimos orgullosos de poder representar a El Salvador y al Colegio Angloamericano en un evento como este", expresó Silvia .

"Me siento tan agradecida de la oportunidad que nos dieron. Gracias por creer en nosotras", agregó Andrea.

Y a sus voces se sumó la de Belén: "Me siento satisfecha conmigo misma e inspirada para poder seguir trabajando en más proyectos; y, por supuesto, agradecida con el apoyo de mi familia y del colegio".

A finales de este mes, el equipo estará participando en otra competencia: en la Expociencias Brasil, contra 26 países.

Rivera tiene por lo menos una decena de proyectos en mente, pero sufre una limitación: solo dispone de dos kits de lego, valorados en más de $700: si quiere armar un proyecto, debe desarmar otro.