Nuevas Ideas, CD y FMLN mal evaluados en transparencia

Reprobados. Cambio Democrático (CD), Nuevas Ideas (NI), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Democracia Salvadoreña (DS), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido de Concertación Nacional (PCN) fueron los partidos que recibieron notas por debajo de 6 en el Índice de Transparencia 2020 que elaboró Acción Ciudadana (AC) y que fue dado a conocer ayer.

Las notas que obtuvieron los partidos mencionados son 0.00, 2.60, 3.20, 3.27, 5.40, 5.65 y 5.75 respectivamente. Sobre ellos ubicaron a VAMOS con 6.35, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) con 7.45 y Nuestro Tiempo con 8.61.

La organización realizó las evaluaciones a partir de la medición del cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia financiera, tal como la publicación de información oficiosa a través de los portales web o con la entrega de datos que se soliciten a través de las oficinas de cada partido.

"Esto quiere decir que si un partido no entregó la información y no tiene disponible la información oficiosa, su nota va a disminuir", explicó Acción Ciudadana, que, eso sí, aclaró que el Índice de Transparencia "no mide (la) corrupción en la gestión pública".

Financiamiento político

Acción Ciudadana también presentó los datos preliminares respecto al financiamiento político del 2019.

De acuerdo con información recabada por la organización, el financiamiento político que hubo ascendió a $24,628,470.21 tanto por lo que aportó el Estado a través de la deuda política como por lo que dieron entes privados.

Del total, $12,684,199.99 salió de financiamiento público, es decir que fue un 52 %, los restantes $11,944,270.22 lo dieron financistas privados.