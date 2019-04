Nuevas Ideas abrirá padrón para definir autoridades de partido político

El presidente electo Nayib Bukele anunció ayer que Nuevas Ideas abrirá el padrón electoral de cara a sus elecciones internas en las que definirá las autoridades partidarias.

"Nuevas Ideas abrirá padrón para salvadoreños, luego convocaremos a elecciones internas con observadores internacionales y secretas", dijo Bukele durante la transmisión de un Facebook Live realizado ayer.

Bukele, quien tuvo que inscribirse como militante del partido GANA para participar en la elección presidencial, aseguró que luego de que se definan las autoridades partidarias se procederá a la elección interna para definir candidatos municipales y legislativos que participarán en los comicios de 2021.

"Llenaremos todas las planillas con personas electas 100 % por el pueblo", señaló Bukele, quien además afirmó que no formará parte de ninguna estructura del partido. "Aunque ya lo publiqué en mis redes, quiero que lo escuchen de mí: no me voy a retirar de Nuevas Ideas. Hemos trabajado demasiado y construido junto a ustedes este movimiento, que inició como un sueño", expresó.