Nuevas Ideas cuestiona derecho de asociarse

La comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga fondos entregados a ONG recibió ayer la visita de Schafik Handal y Eugenio Chicas, ambos exfuncionarios del partido FMLN, y que fueron cuestionados por su vinculación con la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD).

Tanto Handal como Chicas aceptaron haber sido parte —el primero, como tesorero; y el segundo, como fundador— de la fundación, la cual recibió un aproximado de $700,000 entre 2012 y 2017, según datos de la Asamblea.

A primera hora, Handal admitió la entrega de los fondos en la fundación, y explicó los programas en que estos fueron usados: para alfabetización en materia de derechos sociales a poblaciones de comunidades y en centros escolares.

Sin embargo, los legisladores de Nuevas Ideas cuestionaron la inversión hecha por la fundación. Según Caleb Navarro, en gastos como alimentación, sonido, capacitación se usaron $24,250 y en folletos fueron $45,950; de $100,000 que fueron asignados. "Si en impuestos y comida se gastaba, ¿qué impacto tenía en la población?", cuestionó el legislador.

Ese cuestionamiento marcó la reunión con Handal, quien explicó a los diputados que los frutos del trabajo de la fundación no son tangibles en un producto físico, sino en la concientización de la población para conocer y defender sus derechos.

Para intentar desvirtuar el trabajo de la fundación, la comisión proyectó un video con supuestos habitantes y estudiantes de Soyapango y Mejicanos que dijeron no saber nada de FUNDASPAD.

Sin embargo, cuando Handal preguntó de qué centros escolares eran, para poder contrastar con la información de la fundación, la Asamblea cortó la transmisión en línea, el audio a los periodistas presentes y la presidenta de la comisión, Alexia Rivas, cerró la sesión, sin dar respuesta.

Luego, por la tarde, Chicas fue cuestionado por lo que los legisladores consideraron conflicto de interés, dado que la fundación estaba formada en su mayoría por miembros del FMLN, que era el partido de gobierno durante los años que la fundación recibió fondos.

Sin embargo, Chicas defendió que la constitución garantiza a las personas el derecho a asociarse libremente. "Según la ley, personas afines pueden constituir organizaciones", indicó.

Rivas (NI) cuestionó a Chicas cuál es la diferencia entre una ONG en la que la mayoría de personas pertenecían al FMLN y una de personas no vinculadas a un partido político. El expresidente del TSE le explicó que ninguna, debido a que las personas se asocian en su carácter individual, y no por los cargos que ostentan, y citó que una ONG creada por los hermanos Bukele podría considerarse vinculada a Nuevas Ideas, pero que no se puede inferir eso.