Nuevas Ideas denuncia “presión” de EUA en la antesala de la lista Engel

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, denunció que los diputados oficialistas están recibiendo “fuertes presiones” y “amenazas” por parte del gobierno de los Estados Unidos, a solo unos días de la actualización de la lista Engel, que incluye a actores antidemocráticos y corruptos de El Salvador, Honduras y Guatemala.

En una entrevista televisiva el pasado lunes, el diputado oficialista defendió el régimen de excepción que mantiene El Salvador desde hace tres meses para combatir a las pandillas, y aseguró que han sido tildados de “anti democráticos” por esta medida.

“(Dicen) que nosotros somos antidemocráticos, que nosotros no pensamos en la gente. A mí no me importan las presiones internacionales, y sí, toda la fracción las ha recibido. Hay gobiernos, no, hay administraciones a las que no les conviene que a este país le vaya bien, porque ellos están haciendo mal las cosas”, aseguró Guevara.

Aunque no nombró directamente a Estados Unidos o al presidente Joe Biden, el diputado se refirió a los diplomáticos estadounidenses y “montón de encargados de negocios” enviados a la Embajada en El Salvador “sin que logren ninguna influencia” por ser una administración “débil y mediocre”.

Sin embargo, dijo, “hay presiones fuertes de ellos, amenazas fuertes”.

En los próximos días, el Departamento de Estado de los Estados Unidos entregará al congreso estadounidense la actualización anual de la lista de actores corruptos y antidemocráticos de El Salvador, Honduras y Guatemala, bajo la Sección 353 de la Ley de Asignaciones al Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados.

Esta lista, mejor conocida como Lista Engel, incluye a 19 salvadoreños sancionados por Estados Unidos, entre ellos varios funcionarios y exfuncionarios del más alto nivel del Gobierno de Nayib Bukele, empresarios y personas ligadas a ARENA y FMLN.

Carolina Recinos, jefa del gabinete de Bukele; Rolando Castro, ministro de Trabajo; Osiris Luna, director de Centros Penales; Conan Castro, secretario Jurídico de la Presidencia; son los funcionarios de Bukele tienen prohibido ingresar a Estados Unidos, al igual que los exfuncionarios Pablo Anliker y Rogelio Rivas.

En la última actualización, publicada en septiembre de 2021, se incluyó en la lista a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) impuestos por Nuevas Ideas.

Designación de diputados

Estados Unidos aún no ha publicado el informe que contiene la lista ya enviada al congreso; sin embargo, analistas de oposición no descartan que los 64 diputados de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC que votaron por la destitución de magistrados y el fiscal general sean incluidos en la lista.

Pero esto no preocupa al jefe de fracción de Nuevas Ideas.

“Ya no voy a ir Disney, ya no voy a ir a comprar las ofertas en Ross y Marshalls, pero ¿sabes qué? voy a poder seguir entrando a Apopa, voy a poder seguir entrando a Soyapango, y los salvadoreños me van a recibir. Es porque estoy haciendo lo correcto”, contestó Guevara, ante la posibilidad de recibir sanciones del gobierno de los Estados Unidos.