Nuevas Ideas descarta aprobar reforma a la Constitución propuesta por Ulloa

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que los diputados de Nuevas Ideas no tienen proyectado aprobar ninguna reforma a la Constitución de la República durante esta legislatura, a pesar del proyecto de reformas que elaboró el vicepresidente Félix Ulloa, bajo la orden del presidente Nayib Bukele.



"El vicepresidente de la República sí hizo un proyecto de Constitución, (pero) hoy por hoy nosotros no tenemos ningún proyecto ni nada dentro de la Asamblea, y no veo a título personal ni como presidente de la Asamblea algo en el radar que se vea como una reforma a la Constitución", aseguró Castro durante la entrevista Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña (TCS).



Hace casi 10 meses, la noche del 15 de septiembre de 2021, Ulloa llevó el pliego de reformas constitucionales al presidente Bukele, quien le encargó crear una comisión ad hoc para reformar la Constitución de la República. Estas, sin embargo, no serán tomadas en cuenta por la Asamblea de mayoría oficialista.



Para ser introducidas al pleno de la Asamblea Legislativa, las reformas constitucionales necesitan el apoyo de al menos 10 diputados, según el artículo 248 de la Carta Magna. Nuevas ideas y sus aliados suman 64 votos, pero no se han pronunciado por darle iniciativa de ley.



"Reformas a la Constitución se han venido haciendo desde un montón, desde 1992, que se han venido haciendo unas reformitas por ahí, pero ni siquiera esas (estamos evaluando)", admitió Castro.



El proyecto de reformas constitucionales de Ulloa incluye, entre otras cosas, la exigencia de la “alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República” y la distancia de al menos "un periodo presidencial" para que un presidente sea “candidato a la reelección”.



“Para poder ser candidato a la reelección, quien ejerza la Presidencia deberá dejar transcurrir por lo menos un periodo de tiempo equivalente a su mandato presidencial”, reza parte de la propuesta de reforma al artículo 88 de la Constitución propuesto por Ulloa y su equipo, que decidieron mantener esta cláusula pétrea.



Al ser consultado por este tipo de cláusulas y su inviolabilidad, Castro se limitó a decir que quienes hablan de cláusulas pétreas "son los mismos de siempre".

El camino a la reelección

La Asamblea oficialista destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 1 de mayo de 2021, y estos a su vez abrieron una posibilidad más expedita: la reelección presidencial inmediata.



Esta misma Sala avaló el 3 de septiembre que el presidente Nayib Bukele no tiene ningún impedimento para reelegirse, a pesar que la Constitución lo prohíbe, incluyendo la de su vicepresidente.



En su resolución, la Sala ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitir que “una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido Presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.



Esto implica que Bukele puede optar a ser candidato presidencial, ya que no fue presidente en el periodo anterior, que fue gobernado por el expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), según la interpretación de los magistrados oficialistas.