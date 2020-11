Nuevas Ideas el principal señalado de obstaculizar el proceso electoral

Nuevas Ideas (NI), el partido al que endosa su apoyo el presidente de la república, Nayib Bukele, es el principal perpetrador de los incidentes que han ocurrido en torno al proceso electoral, específicamente a la etapa de inscripción de candidatos, según hizo constar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en un informe que presentó ayer, en una reunión de carácter urgente, a los representantes de partidos políticos, de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Policía Nacional Civil (PNC), de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Nunciatura Apostólica.

Solo entre el lunes 23 de noviembre y ayer, el TSE registra más de una decena de incidentes en varias Juntas Electorales Departamentales (JED) a nivel nacional.

De acuerdo con el análisis que hizo el Tribunal, las irrupciones en las Juntas por parte de simpatizantes de NI han vuelto lento el proceso de revisión de documentos y posterior inscripción de planillas a concejos municipales.

“Ustedes son los que dirigen las militancias de sus partidos, entonces pueden darles directrices para que podamos resolver esta situación”.



Dora Martínez, Presidenta del TSE.

"Reporte de concentraciones de personas simpatizantes del partido político Nuevas Ideas que impedían el acceso a las instalaciones de las sedes de San Miguel, Usulután, Sonsonate y Zacatecoluca. San Vicente reporta presencia de personas de NI incluso adentro de la oficina de JED, se encontraban 5 militantes de NI, el presidente de JED les pidió que se retiraran desde las 4:00 p. m. y ellos no quisieron, por eso optaron por suspender labores a las 4:30 p. m.", expuso el Tribunal.

En la reunión estuvo presente el oficial de enlace con el TSE de Nuevas Ideas, Nelson Cárcamo. Él, luego de escuchar los señalamientos que se vertieron sobre este partido, salió en defensa.

Explicó que en la revisión de documentos de las planillas de Nuevas Ideas ha habido retrasos que no les fueron explicados. "(Las JED) no han sido dotados de los recursos necesarios para hacer su función", dijo Cárcamo, y listó una serie de aspectos que para ellos son anómalos, por ejemplo, la ausencia de los digitadores y la falta de conexión a internet en las oficinas de las JED.

"Lo que está sucediendo es que el Tribunal no ha previsto con suficiente antelación toda la carga de trabajo que tiene... La gente no está ahí por gusto, no está expresándose porque quiere... Si vamos a hablar de legalidad comencemos por respetar los plazos que dice la ley", dijo Cárcamo.

Los representantes de los partidos políticos FMLN, ARENA, PDC, VAMOS, Democracia Salvadoreña y Nuestro Tiempo instaron a respetar los plazos y a dejar que los integrantes de la JED y del TSE realicen el trabajo de revisión de documentos e inscripción de planillas tal y como las leyes electorales lo establecen.

En tanto, el titular de la PDDH, Apolonio Tobar, y el fiscal general, Raúl Melara, dijeron que siguen de cerca los incidentes ocurridos en la última semana. Señalaron que reforzarán las tareas de verificación de los procesos que hacen, para evitar que hayan violaciones a las normas legales y a los Derechos Humanos.