Nuevas Ideas evade escuchar a víctimas de guerra

Pese a haber una propuesta de ley de justicia transicional presentada por organizaciones de la sociedad civil a la espera de ser abordada y discutida, Nuevas Ideas decidió obviar dicha iniciativa para continuar en la elaboración de su propio proyecto.

Para tal fin, la comisión de justicia y derechos humanos acordó ayer recibir a funcionarios del gobierno de Nayib Bukele antes que a organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las víctimas de la guerra.

La comisión acordó recibir la próxima semana al director de la Dirección General de Estadística y Censos de El Salvador (DIGESTYC), Juan Carlos Salmán; y a la Procuradora General de la República, Miriam Aldana; para conocer, según Nuevas Ideas, los registros que la Dirección pueda tener sobre víctimas del conflicto armado, y el trabajo que la PGR ha hecho para acompañar a las víctimas.

Con anterioridad, la comisión comenzó en septiembre pasado a recibir invitados para tratar el tema, sin tener un expediente en estudio o un proyecto en firme.

Así, la comisión recibió a Apolonio Tobar, procurador para la defensa de los derechos humanos; Dagoberto Gutiérrez, excomandante guerrillero; Giovanni Galeas, escritor; Pedro Martínez, abogado; y a Roger Arias, rector de la Universidad de El Salvador (UES).

Al mismo tiempo que Nuevas Ideas recibía visitas sin tener expediente en estudio, la sociedad civil presentó ante la Asamblea una propuesta de proyecto de ley. El 7 de octubre, con la firma de la diputada Claudia Ortiz (Vamos), entró una iniciativa elaborada, entre otras, por Cristosal y la Fundación por un Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés).

Negativa

Sin embargo, pese a tener un proyecto en firme, el oficialismo obvió la propuesta de la sociedad civil de la discusión y la misma no ha sido retomada por la comisión.

Lejos de ello, la comisión retomó ayer el tema y decidió volver a recibir invitados para continuar en la elaboración de un proyecto de ley oficialista.

Así, además de votar a favor de recibir a funcionarios del gobierno, Nuevas Ideas y GANA combinaron sus votos en contra de recibir a organizaciones que representan y ayudan a víctimas de la guerra.

Ortiz (Vamos) propuso recibir a Asociación Pro-Búsqueda, al comité de madres y parientes de prisioneros, desaparecidos y mártires políticos de El Salvador y al comité de presos políticos.

Rebeca Santos (NI), presidenta de la comisión, aprovechó la negativa a la moción para criticar a las organizaciones que trabajan para las víctimas.

"Que bien que han hecho un trabajo durante 30 años para representar a las víctimas, y que mal para las víctimas que durante 30 años no les resolvieron. Me imagino que muchas, no todas, de estas durante 30 años han vivido de eso, de hacer lobby internacional y de ese financiamiento a fin de no resolver a las víctimas", apuntó Santos.

Luego, Romeo Auerbach (GANA) entró en sintonía con la decisión, al decir que no hay que revictimizar a las víctimas.

"No vamos a revictimizar a la gente, que los vamos a tener aquí una y otra vez. Tenemos que tener el cuidado que la gente que se invite sea única y exclusivamente la que necesitamos para hacer una buena ley", aseguró el legislador.

Por su parte, Ortiz (Vamos) lamentó que la comisión se niegue a escuchar a organizaciones que han luchado por décadas en el tema de la justicia transicional.

"Se promete que en algún momento, o que son pagadas, o que nunca le han resuelto. Quienes no resolvieron fueron los diputados de antes, pero parece que va a pasar esta legislatura y yo no quisiera pensar que esta tampoco va a resolver", cuestionó la legisladora.