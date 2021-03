Nuevas Ideas le pone marca personal a 56 diputados

Sin que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dé oficialmente los nombres de quienes ganaron un espacio en la próxima legislatura, Nuevas Ideas le pone marca personal a 56 perfiles.

En el recuento definitivo de los votos válidos emitidos el domingo 28 de febrero durante la elección municipal y legislativa, específicamente en el departamento de Cabañas hubo un cambio entre los candidatos ganadores.

Con el escrutinio preliminar, Jorge García y Elder Monge habían sido proclamados ganadores, los dos eran candidatos que propusieron Nuevas Ideas. Amílcar Ayala quedó fuera, era el candidato que propuso GANA. Ambos partidos iban en coalición en ese departamento.

Casi al final de la jornada de escrutinio del viernes pasado, GANA informó que en la revisión de las preferencias, el candidato que ellos presentaron estaba arriba que el de Nuevas Ideas. Ayala desplazó a Monge y con ese movimiento, la fracción de GANA logra llegar a seis integrantes.

"La lucha era interna viendo cuáles de los tres candidatos tenían más marcas o preferencias. Obviamente al entrar uno de GANA se queda afuera uno de Nuevas Ideas", dijo el dirigente de GANA, Juan Carlos Mendoza.

La pérdida del diputado en Cabañas le quita a Nuevas Ideas la llave para lograr mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, porque se queda con 55 votos, uno menos de los necesarios.

Con 56 votos en la Asamblea, pueden aprobarse diversos aspectos claves tales como: elecciones del fiscal general, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ratificación de préstamos o cualquier otro tipo de deuda, ratificaciones de reformas a la Constitución de la República, elegir al titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), al de la Procuraduría General de la República (PGR) y a los integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

Una fuerza política que tenga los 56 votos en la Asamblea también puede declarar emergencia nacional o estado de calamidad en el país, superar vetos presidenciales, alargar a más de 72 horas el tiempo de una detención administrativa y suspender temporalmente garantías que tienen nivel constitucional.

Al perder al diputado en Cabañas y de quedar los resultados tal como están, Nuevas Ideas está quedándose sin el voto de oro para obtener la mayoría calificada y supeditado siempre a GANA, su partido aliado y el vehículo con el que Nayib Bukele ganó la Presidencia en 2019.

Apelando a que NI y GANA iban en coalición, la comisionada presidencial y vocera de NI durante el escrutinio final, Carolina Recinos, dijo que del partido que representa los candidatos ganadores son 56 y que al sumar los que obtuvo GANA por sí solo, superan los 60.

"Nuevas Ideas tiene 56 diputados y esa es una cifra que no se mueve en nuestros cálculos. Tenemos 46 surgidos de la marca directa en N y 10 por coalición (...) Nosotros tenemos 56 diputados más 5 que tiene GANA de forma directa, entonces estamos con 61 diputados en una alianza sólida que va a generar los cambios acelerados que necesita nuestro país", dijo la comisionada durante una breve conferencia de prensa.

“Mientras no concluya el proceso en su totalidad, todavía no podemos oficializar datos. No me atrevería yo a confirmar (ganadores)”.



Noel Orellana, Magistrado del TSE