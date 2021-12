Nuevas Ideas mantiene ataque a asociaciones de víctimas de la guerra civil

Una semana después de votar en contra de escuchar a asociaciones que representan a víctimas del conflicto armado, los diputados oficialistas mantuvieron ayer su guión y repitió su ataque, esta vez enfocado en contra de la Asociación Pro Búsqueda, en la reunión semanal de la comisión de justicia y derechos humanos de la Asamblea.

El ataque a la asociación se produjo durante la visita de Juan Carlos Salman, de la Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador (DIGESTYC); quien presentó el trabajo de la dirección en la elaboración de un registro de víctimas de la guerra, producto de un decreto ejecutivo durante la gestión de Mauricio Funes.

El decreto en cuestión dio paso a la creación de un concejo directivo para dicho tema, conformado por un representante de la Secretaría de Inclusión Social (quien fungía como su coordinador), uno de Cancillería, uno del ministerio de Economía (que debía pertenecer a DIGESTYC), y dos representaciones de organizaciones de la sociedad civil. Uno de estos dos representantes era, precisamente, Pro Búsqueda.

Claudia Ortiz (Vamos) explicó que el concejo dejó de funcionar luego que el actual gobierno cerrara la Secretaría de Inclusión Social, lo que dejó al consejo sin coordinador para seguir trabajando.

Luego, conocidos los datos proporcionados por DIGESTYC, para Nuevas Ideas bastó con conocer que los criterios aplicados para la conformación del registro incluyeron las recomendaciones de las organizaciones para defenestrar el mismo.

Así, Rebeca Santos (NI), presidenta de la comisión, atacó a Pro Búsqueda, al señalar que Ester Alvarenga, quien fungió como directora ejecutiva de la asociación, tenía vínculos con el FMLN.

Santos aseguró que Alvarenga fue secretaria de Schafik Handal (QPED), además de analista del FMLN en la Asamblea y parte del Tribunal de Ética que expulsó a Nayib Bukele del partido de izquierda.

"Ella era la directora ejecutiva de Pro Búsqueda. ¿Qué hicieron? ¿Realmente estaban afines a las víctimas o a la voluntad del partido? ¿Cuál era el juego que se tenían? ¿Revictímizar a cada rato a nuestras víctimas pero nunca resolverles? Ese ha sido el papel de Pro Búsqueda", acusó Santos a la asociación.

Como tal, Pro Búsqueda trabaja desde agosto de 1994 en la reunificación de familias salvadoreñas, ubicando a personas que fueron separadas de sus familias de forma violenta durante el conflicto armado —tanto por parte de la Fuerza Armada como de la guerrilla— y facilitando reencuentros con sus familias en El Salvador.

Según el portal web de la asociación, han documentado 921 casos, de los cuales 382 han sido resueltos; la mayoría de estos con los reencuentros de las familias.

Pese a ello, Santos y varios diputados oficialistas más, consideraron abiertamente que Pro Búsqueda no representa a las víctimas de la guerra. "Si es de ese tipo, mi humilde recomendación es no recibir de esas ONG que sabemos que protegen a las víctimas, y me gustaría recibir a las víctimas, pero no vamos a jugar el juego de ellos", apuntó Romeo Auerbach (GANA).